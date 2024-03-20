Жители трех областей могут оформить новый вид пособия: сколько будут платить людям?

С начала войны разнообразные благотворительные фонды, отечественные и иностранные, регулярно помогают наиболее уязвимым категориям населения. Больше всего выплат приходится на лиц со статусом ВПЛ, а также на тех, кто живет вблизи зоны боевых действий, или же просто относится к уязвимой категории населения. Иногда помощь распространяется на всю Украину, а иногда охватывает только одну или несколько областей. К примеру, сейчас дополнительные выплаты могут оформить жители Житомирской, Сумской и Харьковской областей.

Кто финансирует помощь?

Эту многоцелевую выплату финансирует Благотворительный фонд “Люмос Украина” совместно с Всеукраинской общественной организацией “Украина без сирот”. Также инициативу поддерживает Гуманитарный Фонд Украины.

Отмечается, что семьи получат по 6600 гривен, которые будут выплачиваться в течение шести месяцев (по 1100 гривен в месяц).

Эта помощь нацелена не на всех абсолютно жителей вышеперечисленных областей. Оформить выплату могут следующие категории:

Семьи, которые воспитывают одного или более детей с инвалидностью или особыми потребностями. Семьи, которые воспитывают двух и более детей, до этого проживавших в интернате. Малообеспеченные семьи, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. Одинокие родители (мама или папа), самостоятельно воспитывающие ребенка с инвалидностью. Семьи, которые воспитывают хотя бы одного усыновленного ребенка при условии, что ему меньше трех лет.

Цель этой программы – помочь семьям создать лучшие условия для воспитания детей. Сумма средств хоть и незначительна, но все же какие базовые потребности она закроет. В данных благотворительных организациях считают, что такие семьи необходимо максимально поддерживать. Тогда меньшее количество родителей решится отдавать детей в интернат. А также, большее количество семей решатся усыновить сироту. Во время войны, кстати, это можно сделать.