Стало известно, почему ПриватБанк блокирует карту сразу после того, как клиент возвращает кредитные средства

ПриватБанк один из самых больших в Украине и обслуживает миллионы граждан. Неудивительно, что каждый день здесь случаются скандалы, курьезы и даже просто недоразумения между клиентами и финансовым учреждением. К примеру, на днях на сайте Минфина появился комментарий от мужчины, который пожаловался, что ПриватБанк заблокировал ему карту, как только он вернул кредитные средства. Однако в этой ситуации не все так критично, однако об этом нюансе следует знать клиентам, которые попадут в похожую ситуацию.

“Позвонили по телефону, что просроченная задолженность, попросили закрыть. Через пару часов закрыл всю сумму. На следующий день ограничения по карте. Звоню в колл-центр, спрашиваю почему ограничения. Отвечают, что просроченная задолженность, при закрытии кредитных средств банк пересматривает возможность выдать средства снова“, – говорится в сообщении.

Что ответил банк?

В ПриватБанке ответили, что это стандартная процедура. И если клиент закрывает задолженность в срок, то никаких ограничений нет. Если же имела место просроченная задолженность, то карту блокируют, или накладывают на нее ряд ограничений. Однако все они исчезают в течение трех дней после того, как клиент полностью возвращает долг, или тот платеж, который должен оплатить.

Еще один интересный нюанс, этот же клиент написал, что на горячей линии ему посоветовали пополнять карту ежемесячно на 20 гривен и не платить задолженность, пока нет такой возможности. Карточку, мол, не заблокируют. Однако это ПриватБанк никак не прокомментировал.

Карточки могут блокировать по разным причинам

На самом деле сейчас карты блокируют очень часто, а иногда и полностью разрывают с клиентами любое сотрудничество без возможности снова открыть счет в том или ином банке. Все, мол, из-за финансового мониторинга. Любые подозрительные операции фиксируются системой и карту блокируют, пока не выяснят происхождение денег и больше личной информации о самом владельце счета.