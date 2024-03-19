Українцям озвучили, якою буде вартість газу з 1 квітня: скільки доведеться платити?

Щомісяця у Нафтогазі та інших компаніях, що є постачальниками газу озвучують тарифи на наступний місяць. Навіть попри те, що діє Мораторій, в умовах війни все може різко змінитися, але поки що газ не входив в перелік тих комунальних послуг, які подорожчали. Не входитиме він туди й у квітні. З 1 квітня ціна газу залишається сталою. Для 97% населення, які є клієнтами Нафтогазу, вона становитиме 7,96 гривень за кубометр. Для всіх інших, від 7 до 10 гривень за кубометр. У випадку з 3% українців, то для них тарифи встановлює кожен окремий постачальник. З початку війни їх залишилось лише декілька по різних регіонах, і вони продовжують обслуговувати кілька тисяч споживачів.

За газ можна платити навіть менше

Попри те, що жодних змін стосовно газового тарифу не буде, та клієнти Нафтогазу мають можливість отримати знижку у розмірі 1%. Це стосується абсолютно всіх без винятку і немає значення чи ви ВПО, чи пенсіонер, чи особа з хорошою посадою та високою зарплатнею. Знижку може отримати кожен хто заплатить за газ до 15 числа поточного місяця. Тобто кожного місяця потрібно сплачувати за газ до 15 числа, і компанія автоматично нараховуватиме вам знижку.

Оплата за газ тепер включає три тарифи

Ну й до теми слід зазначити, що тепер окрім плати за використаний газ і за його транспортування, українці платитимуть ще й за обслуговування внутрішньодомових систем. Цей тариф нараховуватиметься один раз в рік, чи навіть у декілька. Інформація з цього приводу ще не остаточна. Для кожного домогосподарства тариф може бути різним. Все залежить від стану багатоповерхівки, її віку, стану внутрішньодомових систем (труб тощо). А також від кількості квартир в будинку. Сума, яку повинні будуть сплатити родини варіюватиметься від 100 і навіть до 2000 гривень. Чим новіший будинок, і чим більше в ньому квартир — тим меншою вийде плата за цей тариф.