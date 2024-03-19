Украинцам озвучили, какова будет стоимость газа с 1 апреля: сколько придется платить?

Ежемесячно в Нафтогазе и других компаниях, являющихся поставщиками газа, озвучивают тарифы на следующий месяц. Даже несмотря на то, что действует Мораторий, в условиях войны все может резко измениться, но пока газ не входил в перечень подорожавших коммунальных услуг. Не будет он входить и в апреле. С 1 апреля цена газа остается старой. Для 97% населения, являющихся клиентами Нафтогаза, она составит 7,96 гривны за кубометр. Для всех остальных, от 7 до 10 гривен за кубометр. В случае с 3% украинцев, то для них тарифы устанавливает каждый отдельный поставщик. С начала войны их осталось несколько по разным регионам, и они продолжают обслуживать несколько тысяч потребителей.

За газ можно платить даже меньше

Несмотря на то, что никаких изменений относительно газового тарифа не будет, клиенты Нафтогаза имеют возможность получить скидку в размере 1%. Это касается абсолютно всех без исключения и не важно кто вы: ВПЛ, или пенсионер, или лицо с хорошей должностью и высокой зарплатой. Скидку может получить каждый, кто заплатит за газ до 15 числа текущего месяца. То есть каждый месяц нужно платить за газ до 15 числа, и компания будет автоматически начислять вам скидку.

Оплата за газ теперь включает три тарифа

Ну и к теме следует отметить, что теперь, кроме платы за использованный газ и за его транспортировку, украинцы будут платить еще и за обслуживание внутридомовых систем. Этот тариф будет начисляться один раз в год или даже в несколько. Информация на этот счет еще не окончательная. Для каждого домохозяйства тариф может быть разным. Все зависит от состояния многоэтажки, ее возраста, состояния внутридомовых систем (труб и т.п.). А также количества квартир в доме. Сумма, которую должны будут оплатить семьи, будет варьироваться от 100 и даже до 2000 гривен. Чем новее дом, и чем больше в нем квартир — тем меньше получится плата за этот тариф.