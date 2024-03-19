Стало відомо, чому ПриватБанк блокує картку, одразу після того, як клієнт повертає кредитні кошти

ПриватБанк один з найбільших в Україні й обслуговує мільйони громадян. Не дивно, що чи не щодня тут трапляються скандали, курйози та навіть просто непорозуміння між клієнтами й фінансовою установою. Наприклад, днями на сайті Мінфіну з’явився коментар від чоловіка, який поскаржився, що ПриватБанк заблокував йому картку, як тільки він повернув кредитні кошти. Однак в цій ситуації не все так критично, проте про цей нюанс варто знати клієнтам, які потраплять у схожу ситуацію.

“Зателефонували, що прострочена заборгованість, попросили закрити. Через пару годин закрив всю суму. Наступного дня обмеження по карті. Дзвоню в кол-центр, питаю чому обмеження. Відповідають, що прострочена заборгованість, при закритті кредитних коштів банк переглядає можливість видати кошти знову”, – йдеться в повідомленні.

Що відповів банк?

У ПриватБанку відповіли, що це стандартна процедура. І якщо клієнт закриває заборгованість вчасно, то жодних обмежень немає. Якщо ж мала місце протермінована заборгованість, то картку блокують, або ж накладають на неї ряд обмежень. Проте всі вони зникають протягом трьох днів після того, як клієнт повністю повертає борг, ну чи той платіж, який повинен сплатити.

Ще один цікавий нюанс, цей же клієнт написав, що на гарячій лінії йому порадили поповнювати картку щомісяця на 20 гривень і не сплачувати заборгованість, допоки немає такої можливості. Картку, мовляв, не заблокують. Проте це ПриватБанк ніяк не прокоментував.

Картки можуть блокувати з різних причин

Насправді зараз картки блокують дуже часто, а інколи й повністю розривають з клієнтами будь-яку співпрацю без можливості знову відкрити рахунок в тому, чи іншому банку. Все, мовляв, через фінансовий моніторинг. Будь-які підозрілі операції фіксуються системою і картку блокують, допоки не вияснять походження грошей та більше особистої інформації про самого власника рахунку.