В таком виде свеклу вы точно не ели: рецепт легкого салата за 5 минут

Салаты из такого овоща как свекла – это один из тредов уже несколько лет. Многие заново открыли для себя этот уникальный полезный овощ. Дело в том, что свекла не просто укрепляет иммунитет, она помогает справиться с токсичными веществами в организме. За счет частого потребления свеклы можно забыть о большом количестве проблем с кожей.

Но чтобы в полную силу оценить все преимущества такого овоща как свекла не обязательно питаться одним лишь винегретом. На самом деле существует множество рецептов салата из свеклы. Предлагаем вашему вниманию рецепт свекольного салата на скорую руку.

Что нужно для приготовления салата

Итак, для приготовления возьмем несколько простых ингредиентов:

свекла – одна штука;

яйца – три штуки;

одна луковица;

растительное масло для обжарки лука;

щепотка соли;

зубчик дольки;

черный перец по вкусу;

копченая паприка (по желанию);

болгарский перец – половина или одна четверть;

майонез.

Способ приготовления свекольного салата

С приготовлением салата справится даже ребенок. Итак:

Отварную или запеченную свеклу очищаем и натираем на крупной терке. Одну четверть натертой свеклы сразу отложите в отдельную миску.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте его на сковороде в небольшом количестве растительного масла.

Три яйца сварите вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте маленькими кубиками.

Натрите в салат чеснок на мелкой терке, добавьте соль и перец, заправьте майонезом и перемешайте.

Болгарский перец нарежьте на мелкие полоски.

На верхушку салата ровным слоем выложите отложенную сначала свеклу и смажьте ее тонким слоем майонеза.

Сверху поставьте нарезанный болгарский перец и украсьте петрушкой.

Кстати, обязательно дайте салату настояться. Так он будет намного вкуснее. Оптимально приготовить салат утром, но есть только на ужин. Только через несколько часов он полностью откроет свой неповторимый аромат.