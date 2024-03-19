В такому вигляді буряк ви точно не їли: рецепт легкого салату за 5 хвилин

Салати з такого овочу як буряк — це один з тредів вже кілька років. Чимало людей наново відкрили для себе цей унікальний корисний овоч. Річ у тім, що буряк не просто укріпляє імунітет, він допомагає впоратися з токсичними речовинами в організмі. За рахунок частого споживання буряка можна забути про велику кількість проблем зі шкірою.

Але щоб на повну силу оцінити всі переваги такого овочу як буряк не обов’язково харчуватися одним лише вінегретом. Насправді існує безліч рецептів салату з буряка. Пропонуємо вашій увазі рецепт бурякового салату на швидку руку.

Що потрібно для приготування салату

Отож, для приготування візьмемо кілька простих інгредієнтів:

буряк — одна штука;

яйця — три штуки;

одна цибулина;

рослинна олія для обсмаження цибулі;

щіпочка солі;

зубчик частику;

чорний перець до смаку;

копчена паприка (за бажанням);

болгарський перець — половина чи одна чверть;

майонез.

Спосіб приготування бурякового салату

З приготуванням салату впорається навіть дитина. Отож:

Відварений або запечений буряк очищаємо та натираємо на грубій терці. Одну чверть натертого буряка одразу відкладіть в окрему миску.

Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте її на сковороді в невеликій кількості рослинної олії.

Три яйця зваріть в круту, очистіть від шкарлупи та наріжте маленькими кубиками.

Натріть до салату часник на мілкій терці, додайте сіль та перець, заправте майонезом та перемішайте.

Болгарський перець наріжте на дрібні смужки.

На верхівку салату рівним шаром викладіть відкладений спочатку буряк та змастіть його тонким шаром майонезу.

Зверху поставте нарізаний болгарський перець та прикрасьте петрушкою.

До речі, обов’язково дайте салату настоятися. Так він буде набагато смачнішим. Оптимально приготувати салат вранці, але їсти лише на вечерю. Тільки через кілька годин він повністю відкриє свій неповторний аромат.