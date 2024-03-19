Повестку разрешат игнорировать: названы 5 категорий мужчин, которые могут законно не идти в ТЦК

Мобилизация в Украине продолжается уже более двух лет. Украинцам в очередной раз рассказали о том, кто может не идти в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки после вручения повестки.

Детали

Сейчас все военнообязанные мужчины в Украине получают повестки от представителей военкоматов. После чего они должны в установленные сроки явиться в Территориальный центр комплектования. Но существует несколько категорий мужчин, которые вполне законно могут не идти в военкомат, даже после вручения повестки.

Действующее законодательство Украины предусматривает, что не идти в ТЦК после получения повестки могут лишь следующие категории мужчин:

мужчины, которые сдают государственный экзамен в высших учебных заведениях;

мужчины, против которых осуществляется уголовное производство, а также если к нему применяется административное взыскание или уголовное наказание (то есть если это является препятствием для явки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки);

мужчины, которые не смогли вовремя прибыть в военкомат из-за влияния чрезвычайной ситуации;

мужчины, что имеют болезнь или вынуждены ухаживать за женой, у которой болезнь или инвалидность (но только в случае, если другие родственники не имеют возможности ухаживать за лицом на время отсутствия мужа);

мужчины, у которых умер близкий родственник и он присутствует на похоронах, из-за чего не может явиться в Территориальный центр комплектования.

Кроме того, просто не явиться в ТЦК не получится. Чтобы избежать проблем с действующим законодательством, нужно лично явиться в ТЦК и предоставить соответствующий документ, который подтвердит факт невозможности вовремя прибыть в военкомат.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

Уже 19 апреля соответствующий комитет Верховной Рады Украины рассмотрит часть поправок к новому законопроекту о мобилизации. Позже законопроект рассмотрят депутаты ВР. Известно, что новый закон снизит призывной возраст до 25 лет, все остальное пока на этапе обсуждения.