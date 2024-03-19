Повістку дозволять ігнорувати: названо 5 категорій чоловіків, які можуть законно не йти до ТЦК

Мобілізація в Україні триває вже понад два роки. Українцям вкотре розповіли про те, хто може не йти в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після вручення повістки.

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Наразі всі військовозобов’язані чоловіки в Україні отримують повістки від представників військкоматів. Після чого вони повинні в установлені терміни з’явитися до Територіального центру комплектування. Але існує кілька категорій чоловіків, які цілком законно можуть не йти в військкомат, навіть після вручення повістки.

Чинне законодавство України передбачає, що не йти в ТЦК після отримання повістки можуть лише наступні категорії чоловіків:

чоловіки, які складають державний іспит у вищих навчальних закладах;

чоловіки, проти яких здійснюється кримінальне провадження, а також якщо до нього застосовується адміністративне стягнення або кримінальне покарання (тобто якщо це є перешкодою для явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

чоловіки, які не змогли вчасно прибути до військкомату через вплив надзвичайної ситуації;

чоловіки, які мають хворобу або змушені доглядати за дружиною, у якої хвороба або інвалідність (але лише у випадку, якщо інші родичі не мають змоги доглядати за особою на час відсутності чоловіка);

чоловіки, у яких помер близький родич і він присутній на похороні, через що не може з’явитися до Територіального центру комплектування.

Крім того, просто не явитися до ТЦК не вийде. Щоб уникнути проблем з чинним законодавством, потрібно особисто явитися до ТЦК та надати відповідний документ, який підтвердить факт неможливості вчасно прибути у військкомат.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

Вже 19 квітня відповідний комітет Верховної ради України розгляне частину правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Пізніше законопроєкт розглянуть депутати ВР. Наразі відомо, що новий закон знизить призовний вік до 25 років, все інше поки на етапі обговорення.