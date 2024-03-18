Все больше пенсионеров остаются без пенсии: названы причины, почему деньги прекращают начислять

С начала войны очень многие пенсионеры столкнулись с тем, что им внезапно перестали начислять пенсию. И действительно, в Пенсионном Фонде подтверждают этот факт, однако подчеркивают, что на это есть много причин. То есть, просто так пенсию не заберут и не заморозят. Если выплаты прекратили поступать, то на это может быть как минимум одна из шести или даже семи причин. Эксперты рассказали о каких причинах идет речь.

В каких случаях пенсию не выплачивают?

Первая и самая частая ситуация – это выезд заграницу на ПМЖ. Во время войны очень многие украинцы и пенсионеры, в том числе, выехали заграницу. Если это не навсегда, пенсии будут начисляться. Если же лицо планирует оставаться в другой стране навсегда, то об этом нужно сообщать в Миграционную службу, которая сообщит Пенсионному Фонду и тот отменяет выплату пенсии.

Среди других причин:

Пенсия оформлена незаконным путём. Что это значит? Во время верификации пенсионеров оказалось много случаев, когда люди оформляли пенсию с помощью фальшивых документов: ложный стаж, липовая справка об инвалидности и т.д. В лучшем случае пенсию просто аннулируют, но могут даже оштрафовать за такие действия. Лицо не получает средства более 6 месяцев. Это значит, что пенсионер в течение шести месяцев не приходит на Укрпочту, чтобы получить пенсию. Или же в течение такого периода не пользуется пенсионной картой. В таком случае выплаты приостанавливают и выясняют, жив ли человек. Если да, тогда пенсионеру нужно будет прийти в отделение ПФУ и написать заявление на возобновление выплат. Трудоустройство. Также пенсию могут отменить, если речь идет о пенсионере, который вышел на заслуженный отдых по выслуге лет. Такие люди имеют право работать и параллельно получать пенсию, но только на вакансиях, не предусматривающих пенсию по выслуге лет.

Возобновить выплаты можно даже если вы не получали их больше года и при этом не давали о себе знать. Просто нужно прийти с личными документами в Пенсионный фонд. Замороженные деньги тоже вернут на ваш счет. За все пропущенные месяцы.