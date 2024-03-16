“Відкуп” від мобілізації легалізують: представники яких професій уникнуть призову

Верховна Рада України продовжує працювати над новим законопроектом про мобілізацію. В ньому будуть міститися як оновлені положення, так і пункти першочергової версії проекту Загалом новий закон повинен чітко та прозоро регулювати процес призову до лав ЗСУ, В рамках цього закону представникам деяких професій можуть дозволити “відкупитися” від мобілізації. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів виконавчий директор сайту з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно.

Деталі

За словами Артура Міхно, представники менеджерських посад та інших спеціальностей, що сплачують великі податки до бюджету, зможуть “відкупитися” від призову на службу.

Він стверджує, що певна кількість громадян України зараз отримує заробітну плату, що перевищує 35 тисяч гривень. Зокрема мова йде про наступні:

представники галузі інформаційних технологій;

менеджерські посади;

керівники відділів компаній;

директори компаній;

деякі робітничі спеціальності — тонувальник, автомаляр, арматурник, укладчик плитки та інші.

Міхно коментує це так. За його словами, представники таких спеціальностей як “тонувальник”, “автомаляр”, “арматурник”, “укладчик плитки” та інші мають середню заробітну плату понад 35 тисяч гривень. Це видно на основі статистики по актуальних вакансіях.

Крім того, виконавчий директор Ворк. юа наголосив, що високий рівень зарплати також у працівників сфери продажів, регіональних менеджерів та продавців-консультантів.

Таким чином представники вищезгаданих та багатьох інших професій, котрі отримують заробітну плату вищу за позначку 35 тисяч гривень та відповідно сплачують високі податки державі, отримають право цілком законно уникнути призову до лав Збройних сил України.

Також депутат від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко раніше заявляв, що бронювання від служби зможуть отримати ті працівники, які заробляють більш як 35 тисяч на місяць. сплачують ПДФО не менше 6,3 тисячі гривень та єдиний соціальний внесок не менше 7,7 тисячі гривень.