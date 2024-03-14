Лучшего средства не бывает: этот дешевый продукт из кухонного шкафчика отчистит унитаз до блеска

Известковый налет на унитазе почти нереально убрать простыми гелями для сантехники. Здесь понадобится эффективное народное средство, которое поможет разъесть и очистить благодаря своим абразивным свойствам.

Обычная поваренная соль

Здесь на помощь вам придет обычная поваренная соль. Сначала избавьтесь от оды в унитазе, протолкнув ее ершиком.

При этом стенки унитаза должны быть влажными. Рассыпьте соль по поверхности, накройте крышку и оставьте на несколько часов. Далее почистите унитаз щеткой или жестким ершиком. Так вы с легкостью избавитесь от всего налета.

Уксус и соль

Этот метод один из самых эффективных и безопасных. Для очистки унитаза:

Смешайте 1 стакан пищевой соды с половиной стакана уксуса.

Залейте смесь в чашу унитаза, уделяя особое внимание участкам под ободком.

Подождите 15-20 минут, чтобы смесь успела растворить грязь.

Почистите унитаз ершиком и смойте водой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота – это натуральное дезинфицирующее средство, которое показывает высокую эффективность при очистке сантехники

Растворите 100 г лимонной кислоты в одном литре горячей воды.

Залейте раствор в чашу унитаза и оставьте на 30 минут.

Почистите унитаз ершиком и смойте водой.

Столовый уксус

Уксус также прекрасно дезинфицирует и удаляет неприятные запахи. Для очистки действуйте так:

Налейте уксус в чашу унитаза, чтобы покрыть дно.

Оставьте на 30 минут.

Почистите ершиком и смойте водой.

Горчичный порошок

Горчичный порошок обладает абразивными свойствами, которые помогают удалить грязь.

Смешайте две столовые ложки горчичного порошка с одной столовой ложкой воды.

Нанесите пасту на стенки чаши унитаза.

Оставьте на 15 минут.

Почистите ершиком и смойте водой.

Как видите, почистить унитаз можно с помощью простых и дешевых средств, которые есть в каждом доме. Обязательно попробуйте это, и результат увидите мгновенный.