Лучшего средства не бывает: этот дешевый продукт из кухонного шкафчика отчистит унитаз до блеска
Известковый налет на унитазе почти нереально убрать простыми гелями для сантехники. Здесь понадобится эффективное народное средство, которое поможет разъесть и очистить благодаря своим абразивным свойствам.
Обычная поваренная соль
Здесь на помощь вам придет обычная поваренная соль. Сначала избавьтесь от оды в унитазе, протолкнув ее ершиком.
При этом стенки унитаза должны быть влажными. Рассыпьте соль по поверхности, накройте крышку и оставьте на несколько часов. Далее почистите унитаз щеткой или жестким ершиком. Так вы с легкостью избавитесь от всего налета.
Уксус и соль
Этот метод один из самых эффективных и безопасных. Для очистки унитаза:
- Смешайте 1 стакан пищевой соды с половиной стакана уксуса.
- Залейте смесь в чашу унитаза, уделяя особое внимание участкам под ободком.
- Подождите 15-20 минут, чтобы смесь успела растворить грязь.
- Почистите унитаз ершиком и смойте водой.
Лимонная кислота
Лимонная кислота – это натуральное дезинфицирующее средство, которое показывает высокую эффективность при очистке сантехники
- Растворите 100 г лимонной кислоты в одном литре горячей воды.
- Залейте раствор в чашу унитаза и оставьте на 30 минут.
- Почистите унитаз ершиком и смойте водой.
Столовый уксус
Уксус также прекрасно дезинфицирует и удаляет неприятные запахи. Для очистки действуйте так:
- Налейте уксус в чашу унитаза, чтобы покрыть дно.
- Оставьте на 30 минут.
- Почистите ершиком и смойте водой.
Горчичный порошок
Горчичный порошок обладает абразивными свойствами, которые помогают удалить грязь.
- Смешайте две столовые ложки горчичного порошка с одной столовой ложкой воды.
- Нанесите пасту на стенки чаши унитаза.
- Оставьте на 15 минут.
- Почистите ершиком и смойте водой.
Как видите, почистить унитаз можно с помощью простых и дешевых средств, которые есть в каждом доме. Обязательно попробуйте это, и результат увидите мгновенный.
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