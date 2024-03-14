Кращого засобу не буває: цей дешевий продукт з кухонної шафки відчистить унітаз до блиску

Вапняний наліт на унітазі майже нереально прибрати простими гелями для сантехніки. тут знадобиться ефективний народний засіб, який допоможе роз’їсти та очистити завдяки своїм абразивним властивостям.

Звичайна кухонна сіль

Тут на допомогу вам прийде звичайна кухонна сіль. Спочатку позбудьтеся оди в унітазу, проштовхнувши її йоржиком.

При цьому стінки унітаза повинні бути вологими. Розсипте сіль по поверхні, накрийте кришку та залиште на кілька годин. Далі почистіть унітаз щіткою або жорстким йоржиком. Так ви з легкістю позбудетеся всього нальоту.

Оцет та сіль

Цей метод один із найефективніших та безпечних. Для очистки унітаза:

Змішайте 1 склянку харчової соди з половиною склянки оцту.

Залийте суміш у чашу унітазу, приділяючи особливу увагу ділянкам під обідком.

Зачекайте 15-20 хвилин, щоб суміш встигла розчинити бруд.

Почистіть унітаз йоржиком та змийте водою.

Лимонна кислота

Лимонна кислота — це натуральний дезінфікуючий засіб, який показує високу ефективність при очистці сантехніки

Розчиніть 100 г лимонної кислоти в одному літрі гарячої води.

Залийте розчин у чашу унітазу та залиште на 30 хвилин.

Почистіть унітаз йоржиком та змийте водою.

Столовий оцет

Оцет також чудово дезінфікує та видаляє неприємні запахи. Для очищення дійте так:

Налийте оцет у чашу унітазу, щоб покрити дно.

Залиште на 30 хвилин.

Почистіть йоржиком та змийте водою.

Гірчичний порошок

Гірчичний порошок має абразивні властивості, які допомагають видалити бруд.

Змішайте дві столові ложки гірчичного порошку з однією столовою ложкою води.

Нанесіть пасту на стінки чаші унітазу.

Залиште на 15 хвилин.

Почистіть йоржиком та змийте водою.

Як бачите, почистити унітаз можна за допомогою простих та дешевих засобів, які є в кожному домі. Обов’язково спробуйте це, і ви побачите миттєвий результат.