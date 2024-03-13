Увольнение без причины и за один день: в Украине изменят Трудовой кодекс

В правительстве активно работают над новым проектом Трудового кодекса. Говорят, этот документ не меняли уже несколько десятков лет, и сегодня он не совсем актуален. Сейчас Трудовой кодекс хотят адаптировать не только под современные реалии и даже европейские стандарты, а учесть и тот факт, что в Украине война. Как это проявится? К примеру, в разделе об увольнении работников появится новый пункт. Работодатели смогут увольнять сотрудников по причине “мобилизации”. Кроме этой причины появятся еще многие другие. Вообще у работодателей в этом плане появится гораздо больше прав, чем у работников, что последним не очень нравится.

Из-за чего можно будет увольнять работников?

В новом Кодексе есть множество новых пунктов, то есть причин для увольнения. Более того, работника могут уволить даже без имеющейся на то причины. Работодателю достаточно указать, что экономическая ситуация в компании сложная и штат нужно сокращать. Правда, просто так за день без работы никто не останется. О таком увольнении работника должны предупреждать не менее чем за два месяца до него. А также выплатить денежную компенсацию. Хотя эксперты уже нашли в этом пункте “лазейку”.

Говорят, что работника можно будет уволить и за один день, выплатив ему вышеупомянутую компенсацию, однако в двойном размере. Особенно подробно этот пункт еще не расписан, так что, как в результате все будет выглядеть пока не известно.

Среди других причин:

Появление на работе в нетрезвом состоянии. Прогулы. Травля и буллинг работников и т.п.

Есть и довольно неоднозначные пункты, которые не в пользу работодателя. Например, в законе описывают ситуацию, как поступать, если компания или предприятие пострадали от боевых действий. Допустим, в помещение попала ракета, оно уничтожено или повреждено. В таком случае, работодатель может уволить работников только через месяц. То есть сообщить им, что они числятся в штате еще один месяц, а потом будут безработными. Что в данном случае с денежными выплатами – неизвестно. Вероятно, будут действовать какие-то страховые моменты.