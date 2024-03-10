Принесут немало денег? Стало известно как заработать на монетах и деньгах, которые Нацбанк вывел из обращения

Нацбанк выводит из обращения монеты, выпущенные до 2023 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Однако, разбогатеть на таких копейках вряд ли получится, ведь они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов. Поэтому они не будут иметь особой ценности даже через сто лет.

Какие монеты можно выгодно продать

Редактор сайта Монеты-Ягодки Виталий Ткан объяснил, какие монеты имеют ценность:

изготовленные из драгоценных металлов – серебра или золота;

редкие экземпляры.

Поэтому надеяться, что обычные оборотные украинские монеты сокровищем не станут из-за своей простоты и массовости.

Ткач рассказал, что люди почему-то убеждены, что если отложить монеты на несколько десятков лет, то она будет стоить каких-то сумасшедших денег.

Какие монеты выводят из обращения

Национальный банк Украины выводят из обращения сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Речь идет о таких:

одна копейка;

две копейки;

пять копеек;

двадцати пяти копеек.

Однако, точная дата вывода из обращения пока неизвестна. Как рассказали в самом Нацбанке, эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

В обращении все еще остается почти 7,2 миллиарда монет номиналом 1, 2,5 и 25 копеек.

В то же время, несмотря на то, что распространены мнения о ценности всех старых монет, они на самом деле не имеют ценности. Большинство таких монет, которые украинцы могут найти в старых копилках — это не более, чем куски металла. В том числе это касается всех монет времен советского союза.

Напомним, что сейчас также из обращения выводят бумажные гривны номиналом 1,2 5 и 10 гривен. Их заменили монетами. Кстати, украинцы до сих пор не довольны этим нововведением, но к счастью, есть выход – платить за товары и услуги банковской карточкой. Такая возможность есть почти во всех магазинах.