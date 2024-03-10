Принесуть чимало грошей? Стало відомо як заробити на монетах та грошах, які Нацбанк вивів з обігу

Нацбанк виводить з обігу монети, випущені до 2023 року. Мета — оптимізація номінального ряду. Однак, розбагатіти на таких копійках навряд чи вийде, адже вони були випущені великими тиражами та зі звичайних матеріалів. Тож вони не матимуть особливої цінності навіть через сто років.

Які монети можна вигідно продати

Редактор сайту Монети-Ягідки Віталій Ткан пояснив, які монети мають цінність:

виготовлені з дорогоцінних металів — срібла або золота;

рідкісні екземпляри.

Тож сподіватися, що звичайні обігові українські монети скарбом не стануть через свою простоту та масовість.

Ткач розповів, що люди чомусь переконані, що якщо відкласти монети на кілька десятків років, то вона коштуватиме якихось шалених грошей.

Які монети виводять з обігу

Національний банк України виводять з обігу одразу декілька номіналів копійок, випущених до 2003 року. Мова йде про такі:

одна копійка;

дві копійки;

п’ять копійок;

двадцять п’яти копійок.

Однак, точна дата виведення з обігу поки невідома. Як розповіли в самому Нацбанку, ці монети можна буде обміняти:

до кінця дії воєнного стану;

протягом трьох місяців після його припинення.

В обігу все ще залишається майже 7,2 мільярда монет номіналом 1, 2,5 та 25 копійок.

Водночас, попри те, що поширені думки про цінність всіх старих монет, вони насправді не мають цінності. Більшість таких монет, які українці можуть знайти в старих скарбничках — це не більше, ніж шматки металу. В тому числі це стосується всіх монет часів радянського союзу.

Нагадаємо, що зараз також з обігу виводять паперові гривні номіналом 1,2 5 та 10 гривень. Їх замінили монетами. До речі, українці досі не задоволені цим нововведенням, але на щастя, є вихід — сплачувати за товари та послуги банківською карткою. Така можливість є майже у всіх магазинах.