Приближаются изменения: украинцам рассказали, какой будет стоимость электроэнергии в апреле

За март украинцы будут платить за электроэнергию по тому же тарифу, что и предыдущие месяцы – 264 гривны за кВт час. Этот же тариф будет действовать и в следующем месяце.

Детали

О том, что стоимость электроэнергии не изменится рассказал Герман Галущенко. Он опроверг информацию о повышении тарифа до шести гривен за кВт.

По его словам 6 гривен за киловатт точно не будет. Это не более чем вброс. Информация ничем не обоснована.

До конца отопительного сезона стоимость электроэнергии не изменится, поскольку ранее было принято постановление, которое фиксирует стоимость электроэнергии до 1 мая.

Что будет с тарифами после завершения отопительного сезона

Решение о необходимости повышения тарифов будет приниматься не раньше апреля. При этом спрогнозировать новую стоимость сложно. Пока нет никаких расчетов или проектов.

Украинцев “заставляют” платить за электроэнергию больше чем на счетчике

В то же время, счета за электроэнергию иногда не соответствуют реальным показателям счетчика. Причина – несвоевременная передача показателей счетчика, причем как с опозданием, так и раньше.

Также украинцам напомнили, что для передачи показаний счетчиков выделено пять дней, два последних дня текущего месяца и три первых дня нового месяца.

Кроме того, несоответствие цифр в платежке и показаний счетчика может быть из-за несоответствия данных. Такое случается в двух случаях:

случайно указанные показатели меньше предыдущих;

контроллер при контрольном снятии показаний счетчика зафиксировал другие данные, чем те, что указывает пользователь.

В таком случае переданные показатели счетчика не будут учитываться, ведь в личном кабинете будут отображены совсем другие данные.

Также есть еще один вариант несинхронности показаний – установка в счетчик автоматизированной системы коммерческого учета, которая передает данные первого числа каждого месяца. Именно поэтому расчет производится по этим данным.