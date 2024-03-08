НБУ запускает электронные гривны: заменят ли они бумажные и как все будет работать?

Еще в 2018 году впервые зашла речь об электронных гривнах, которые могут появиться в Украине. Мол, это стандартная практика во многих развитых странах мира, а Украина достаточно диджитализированная страна, поэтому не должна отставать. И вот в этом году электронные гривны введут в обращение. Правда, произойдет это только во второй половине года и в тестовом режиме.

Об этом уже официально заявляют в НБУ

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что электронные гривны уже проходили тестирование в 2018 году. Тогда все происходило в закрытом режиме.

“На тот момент происходило внедрение платформы “Электронная гривна”, выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривны и тестирование операций с е-гривней исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями – участниками проекта“, — заявил Поддерегин.

В этом же году будет открыт этап тестирования, к которому смогут приобщиться различные финансовые учреждения и, конечно, украинцы.

“Все платежные операции с е-гривней во время тестирования будут проходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк. В настоящее время мы осуществляем поиск разработчика технологического решения по реализации пилотного проекта“, – отметил Поддерегин.

В настоящее время прорабатываются различные детали, составляется детальный план того, как все должно происходить. Еще продолжается набор специалистов для работы над этим масштабным проектом.

Насчет того, заменит ли электронная гривна традиционную бумажную — пока неизвестно. В Национальном банке говорят, что собственно это тестирование для того и будут проводить, чтобы понять, насколько страна готова к подобным изменениям.

Добавим, что электронная гривна — это та же форма денежной единицы, которая должна стать на одном уровне с бумажной гривной и ее безналичной формой.

“Э-гривна – это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк Украины. Таким образом, е-гривна является фиатной валютой, которая будет обмениваться на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1”, — заявляет НБУ.