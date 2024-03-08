У червні-липні в Україні введуть в обіг нові гроші: їх не можна буде “помацати”

Ще у 2018 році вперше зайшла мова про електронні гривні, які можуть з’явитися в Україні. Мовляв, це стандартна практика у багатьох розвинених країнах світу, а Україна доволі диджиталізована країна, тож не повинна відставати. І от цьогоріч, електронні гривні таки введуть в обіг. Щоправда, відбудеться це лише в другій половині року і в тестовому режимі.

Про це вже офіційно заявляють в НБУ

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддерегін заявив, що електронні гривні вже проходили тестування у 2018 році. Тоді все відбувалося у закритому режимі.

“На той момент відбувалося впровадження платформи “Електронна гривня”, випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями – учасниками проєкту”, – заявив Поддерегін.

Цього ж року буде відкритий етап тестування, до котрого зможуть долучитися різноманітні фінансові установи й звісно ж українці.

“Всі платіжні операції з е-гривнею під час тестування проходитимуть на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Наразі ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення щодо реалізації пілотного проєкту”, – зазначив Поддерегін.

Наразі пропрацьовуються різноманітні деталі, складається детальний план того, як все має відбуватися. Ще триває набір фахівців для роботи над цим доволі масштабним проєктом.

Щодо того, чи замінить електронна гривня традиційну паперову — поки невідомо. В Національному банку говорять, що власне це тестування для того й будуть проводити, аби зрозуміти наскільки країна готова до подібних змін.

Додамо, що електронна гривня — це та ж сама форма грошової одиниці, яка мала б стати на одному рівні з паперовою гривнею та її безготівковою формою.

“Е-гривня – це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк України. Таким чином, е-гривня є фіатною валютою, яка обмінюватиметься на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1”, – заявляє НБУ.