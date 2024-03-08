Дешевле 10 тысяч: украинцам предлагают дешевые квартиры в столице

С начала войны цены на недвижимость в Украине не перестают удивлять. В западных областях они стабильно высоки, в восточных стабильно низки и моментами продолжают снижаться еще больше. Самая нестабильная ценовая политика в столице. Там стоимость жилья то дорожает, то дешевеет, а то и вовсе удивляет, опускаясь буквально до каких-то копеек. Следовательно, на популярных порталах по продаже недвижимости появились квартиры, которые находятся в столице, имеют площадь до 20м2, и стоят при этом 8000-10 000 долларов. Чем предопределена такая стоимость? Рассказываем.

Документы на квартиры не совсем в порядке

Жилье продается как будто бы это квартиры в многоэтажном доме. Но по факту оказывается, что здание находится в частном секторе и это частный дом из которого, по сути, сделали многоквартирный, но документы при этом не переделывали совсем.

То есть в реестре прав на недвижимость этот дом считается как жилой, а должен быть многоквартирным. А земля на котором он построен предназначена для индивидуального строительства, а должна быть для строительства многоквартирного дома. Соответственно, коммуникации здесь все, как в частных домах. Нет всеобщего водоснабжения, а только септик. Нет централизованного отопления, а бойлер.

Журналисты пообщались с представительницей застройщика, и задали ей много вопросов, на которые лишь частично получили ответ. Например, Юлия, а именно так зовут представительницу, заявила, что с документами на дом все в порядке и никаких проблем ни у кого не возникнет. А цена так низка потому, что проект еще на стадии строительства и сейчас эту цену можно назвать акционной. Скоро она вырастет.

Юристы же не совсем согласны, со словами на счет документов.

“Вы понимаете, когда строится такое здание, то и земля, и все коммуникации, и места общего пользования – все принадлежит частному лицу“, — говорит юрист.

То есть следует хорошо взвесить все за и против, прежде чем соглашаться на подобное предложение.