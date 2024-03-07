Ограниченно годных мобилизуют: в ТЦК рассказали, куда их отправят служить

В Территориальных центрах комплектации и социальной поддержки рассказали, куда будут отправлять мужчин со статусом “ограниченно годных к службе”.

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Мужчин с ограниченно годным статусом могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины, но с определенными ограничениями. Эту информацию подтвердил Мирослав Волком, который занимает должность руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Кременчугском районе.

По его словам, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации призывать в Вооруженные силы Украины могут ограниченно годных мужчин.

Волков пояснил, что ограниченно годных мужчин, как правило, направляют для несения службы в тыловых подразделениях Таких должностей пока не слишком много, поэтому мужчин со статусом ограниченно годных мобилизуют не в таком значительном количестве как тех, которые являются годными.

Ограниченно годные лица могут нести службу в рядах ВСУ, но с определенными ограничениями.

Военнослужащие могут быть мобилизованы, если определенная воинская часть нуждается именно в таком специалисте.

Кого могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины

Также Волком рассказал о том, что в Вооруженные силы Украины призывают тех, кто в соответствии с действующим законодательством подлежит мобилизации и не имеет соответствующего бронирования.

Кроме того, глава Кременчугского ТЦК отметил, что есть большой спектр выбора профессий и должностей в ВСУ – от операторов дронов до пехотинцев-штурмовиков и многие другие.

Добавим, что народный депутат от партии “Слуга народа” и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что новый законопроект о мобилизации №10449 не предусматривает механизмов вручения повестки мужчинам за рубежом. Также в комитете была отклонена норма о том, чтобы запретить лицам за рубежом предоставлять консульские услуги, если у них нет документов о постановке на воинский учет.