Повестку можно законную игнорировать: 5 категории мужчин, которые могут не являться в ТЦК без последствий
В Украине во время действия военного положения все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны являться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки для обновления своих данных и прохождения военно-врачебной комиссии.
Кто может не идти в ТЦК
Еще задолго до полномасштабной войны, в 2010 году, вышло постановление Кабинета министров, где очерчено 5 категорий мужчин, которые могут не явиться в военкомат даже по повестке. В 2022 году в документ внесли изменения, поэтому сейчас эти правила распространяются на военнообязанных граждан и резервистов. Поэтому повестку можно игнорировать в таких случаях:
- смерть близкого родственника (родители, жена, ребенок, родные брат/сестра, дед, бабка), или близкого родственника жены (мужа), если прошла позже чем за 7 дней до даты начала сборов;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), если другие близкие родственники не могут обеспечить соответствующий уход за больным;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайного события, которое возникло во время призыва на сборы и помешало своевременному прибытию;
- сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
При этом причину неявки в Территориальный центр комплектования нужно подтвердить документально. Если нет соответствующего подтверждения, то нарушителя накажут в соответствии с действующим законодательством.
Кого не могут мобилизовать в соответствии с новым законопроектом
Если законопроект №10449 примут, то причины для неявки в ТЦК изменят. Список будет выглядеть так:
- препятствия стихийного характера;
- болезнь призывника;
- действия страны-агрессора;
- смерть близкого родственника;
- другие обстоятельства, которые стали препятствием и их можно подтвердить документально.
В таком случае мобилизацию отложат, но гражданин должен сообщить о своем отсутствии не позднее чем через трое суток после вручения ему повестки.
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