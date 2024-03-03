Повестку можно законную игнорировать: 5 категории мужчин, которые могут не являться в ТЦК без последствий

В Украине во время действия военного положения все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны являться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки для обновления своих данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Кто может не идти в ТЦК

Еще задолго до полномасштабной войны, в 2010 году, вышло постановление Кабинета министров, где очерчено 5 категорий мужчин, которые могут не явиться в военкомат даже по повестке. В 2022 году в документ внесли изменения, поэтому сейчас эти правила распространяются на военнообязанных граждан и резервистов. Поэтому повестку можно игнорировать в таких случаях:

смерть близкого родственника (родители, жена, ребенок, родные брат/сестра, дед, бабка), или близкого родственника жены (мужа), если прошла позже чем за 7 дней до даты начала сборов;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), если другие близкие родственники не могут обеспечить соответствующий уход за больным;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным прибытие;

попадание под влияние чрезвычайного события, которое возникло во время призыва на сборы и помешало своевременному прибытию;

сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

При этом причину неявки в Территориальный центр комплектования нужно подтвердить документально. Если нет соответствующего подтверждения, то нарушителя накажут в соответствии с действующим законодательством.

Кого не могут мобилизовать в соответствии с новым законопроектом

Если законопроект №10449 примут, то причины для неявки в ТЦК изменят. Список будет выглядеть так:

препятствия стихийного характера;

болезнь призывника;

действия страны-агрессора;

смерть близкого родственника;

другие обстоятельства, которые стали препятствием и их можно подтвердить документально.

В таком случае мобилизацию отложат, но гражданин должен сообщить о своем отсутствии не позднее чем через трое суток после вручения ему повестки.