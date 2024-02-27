Стало известно, сколько будет стоить электроэнергия с 1 марта

В Украине с начала войны не изменялась стоимость только газа. Все остальные тарифы так или иначе дорожали, особенно электроэнергия. Отрасль еще не может отойти от прошлогодних обстрелов критической инфраструктуры. Да и рыночная цена света выше, чем платит население. Тарифы на электроэнергию повышали сначала для предпринимателей, а летом 2023 и для остальных украинцев. Недавно в Правительстве снова были разговоры относительно очередного повышения цен, но эту инициативу не поддержали. Стоимость электроэнергии пока остается на прежнем уровне.

Киловатт за час будет стоить 2,64 гривны

По-прежнему каждый киловатт будет стоить 2,64 грн как минимум до конца отопительного сезона. Потом, вероятно, тариф пересмотрят, однако даже если это случится, то в Минэнерго заявляют, что повышение будет постепенным, чтобы люди не сильно чувствовали разницу.

Также в Министерстве энергетики Украины напоминают, что граждане имеют возможность платить меньше за свет, если установят двухзонный счетчик. Он стоит около 3000 гривен, хотя цены зависят от поставщика. Благодаря этому счетчику можно пользоваться так называемым ночным тарифом, когда стоимость электроэнергии ниже на 50%. То есть, в период с 23:00 до 07:00 за всю использованную электроэнергию можно будет заплатить всего 1,32 кВт/ч. Для домохозяйств, которые потребляют много света, отапливают им дома и т.п. — это достаточно выгодная альтернатива.

Чтобы сэкономить еще больше, эксперты советуют:

Заменить повсюду старые лампочки на энергоэффективные. Тем более, что в Украине уже несколько месяцев действует программа, по которой каждый может бесплатно обменять свои старые лампочки на новые. По возможности установить датчики движения. Тогда свет будет включаться только когда он требуется: в подъезде, у входной двери или в доме/квартире в отдельных комнатах или коридорах. Не оставляйте на зарядке приборы больше, чем они в этом нуждаются, например, ноутбуки или смартфоны.

Также, если вы ищете бытовую технику, то обращайте внимание на маркировку. Техника, например, холодильник, имеющая маркировку “А”, потребляет на 30-40% электроэнергии меньше, чем та, у которой маркировка “В”.