Недалеко от польской границы продают частный дом всего за 4 300 долларов: как выглядит поместье

Во время войны недвижимость в западных областях Украины сильно подорожала. Туда приехало много людей из восточных областей, которые в оккупации или просто находятся неподалеку от фронта. И хотя до запада тоже долетают ракеты и все же там считается более безопасно, спрос на жилье вырос, а следовательно и цены. Поэтому многим было очень странно увидеть объявления на одном из сайтов продаж недвижимости, где почти за бесценок продается жилье во Львовской области. Речь о деревне Хидновичи, которая находится в 12 километрах от границы с Польшей.

Что известно о доме?

В объявлении указано, что площадь дома составляет 60,8 квадратных метров. В нем есть четыре комнаты. Также во дворе есть летняя кухня, конюшня и достройки. Вместе с домом продается еще и земельный участок площадью 15 соток. В дом проведен газ, а также во дворе есть колодец с питьевой водой. Новые хозяева могут провести воду в дом.

Как видно из снимков, в доме нужно делать капитальный ремонт, да и сам он уж очень старенький. Вероятно, именно поэтому такая цена. Однако учитывая, что недалеко от границы с Россией на Сумщине тоже продаются дома по несколько тысяч долларов, это еще неплохое предложение. Все же удаленность от российской границы в данном случае – огромное преимущество.

Цены на недвижимость изменились

В целом же, цены на недвижимость снова изменились. В Киеве жилье подешевело, во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде подорожало. В остальных областях цены держат на более или менее одном уровне. Самое дешевое жилье в Николаевской области. Купить там однокомнатную квартиру можно всего за 20 тысяч долларов. Недалеко убежали Харьков и Сумы. Цена на “однушки” варьируется в пределах 25 000 гривен. Эксперты по недвижимости утверждают, что пока продолжаются активные боевые действия, жилье в прифронтовых городах будет дешеветь еще больше.