Неподалік польського кордону продають приватний будинок всього за 4 300 доларів: як виглядає помістя

Під час війни нерухомість в західних областях України сильно подорожчала. Туди приїхало багато людей зі східних областей, тих що в окупації або просто знаходяться неподалік від фронту. І хоч до заходу теж долітають ракети та все ж наразі там вважається більш безпечно, попит на житло зріс, а відтак і ціни. Тож багатьом було дуже дивно побачити оголошення на одному з сайтів з продажу нерухомості, де майже за безцінь продається житло у Львівській області. Мова про село Хідновичі, яке знаходиться за 12 кілометрів від кордону з Польщею.

Що відомо про будинок?

В оголошенні вказано, що площа будинку 60,8 квадратних метрів. В ньому є чотири кімнати. Також на подвір’ї є літня кухня, конюшня та різноманітні добудови. Разом з будинком продається ще й земельна ділянка площею 15 соток. До будинку проведено газ, а також на подвір’ї є колодязь з питною водою. Нові господарі за бажанням можуть провести воду у будинок.

Як видно зі знімків, в будинку потрібно робити капітальний ремонт, та й сам він вже дуже старенький. Ймовірно саме тому така ціна. Однак враховуючи, що неподалік кордону з Росією на Сумщині теж продаються будинки по кілька тисяч доларів, то це ще непогана пропозиція. Все ж таки віддаленість від російського кордону в такому випадку — величезна перевага.

Ціни на нерухомість змінилися

А загалом, ціни на нерухомість знову змінилися. В Києві житло подешевшало, у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді подорожчало. В решти областях ціни тримають на більш менш одному рівні. Найдешевше житло у Миколаївській області. Купити там однокімнатну квартиру можна всього за 20 тисяч доларів. Недалеко втекли Харків та Суми. Ціна на “однушки” варіюються в межах 25 000 гривень. Експерти з нерухомості стверджують, що допоки тривають активні бойові дії, житло в прифронтових містах дешевшатиме ще більше.