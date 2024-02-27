Многодетных мужчин тоже мобилизуют: адвокат назвала главное условие

Версия законопроекта об усилении мобилизации, которые сейчас рассматривают в Верховной раде, предусматривает призыв мужчин, что не платят алименты.

Детали

Учитывая новую инициативу нардепов, многодетным отцам-нарушителям уже сейчас нужно задуматься о том, как покрыть задолженность. Если он этого не сделает, то у государства будут законные основания мобилизовать их. Это объяснила юриста Кристина Очкур, специалист адвокатского бюро “Пани в законе”. На YouTube она объяснила все особенности проекта закона о мобилизации.

Как известно, официально законопроект №10449 еще не приняли в Раде, но в нем уже сейчас прописан интересный момент. Он предусматривает возможность мобилизовать многодетных мужчин.

Отметим, что “многодетными” в Украине считают семьи, в которых есть трое или более детей, не достигших 18 лет.

Очкур уточнила, что мужчины, которые не платят алименты, но при этом у них трое или больше детей, могут быть призваны в ряды ВСУ.

По ее словам, новая версия законопроекта внесет правки в статью 23 относительно пункта об отсрочке мобилизации для упомянутой категории украинцев.

Если законопроект поддержат в таком виде как сейчас, то многодетные мужчины, которые не платят алименты, потеряют возможность получить отсрочку.

Она посоветовала не медлить с выполнением своих обязанностей, ведь суммы задолженности никуда не исчезнут. По словам Очкур, вопрос призыва лиц с инвалидностью Рада еще может принять новые правки, то в моменте с задолженностью алиментов вряд ли.

У уклонистов могут отобрать жилье?

Сейчас из-за путаницы в версиях обновленного закона о мобилизации многие украинцы не понимают, какую именно версию рассматривает Рада и о чем там идет речь.

Юрист Кристина Очкур отмечает, что среди украинцев распространяется множество мифов. Она развенчала миф об аресте имущества со стороны ТЦК. Такое возможно только после принятия такого решения судом.