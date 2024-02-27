В супермаркетах не хотят пронимать некоторые купюры: как действовать покупателю

Очень часто, рассчитываясь на кассе супермаркета или магазина, покупатели сталкиваются с рядом неприятных ситуаций. Одна из распространенных – отсутствие сдачи у кассира. Это особенно распространенная проблема в небольших магазинчиках. Случается и то, что кассиры отказываются продавать продукты, вернее отказываются принимать купюру определенного номинала, если у них нет сдачи. Часто от продавцов можно услышать что-то вроде, пойдите разменяйте деньги или рассчитывайтесь карточкой. Эксперты по правам защиты потребителей говорят, что это грубое нарушение прав человека. В таком случае вы должны позвать администратора или даже владельца магазина чтобы они разрешили ситуацию. Отсутствие сдачи в кассе – это их промах и плохая подготовка к рабочему дню.

“Проблема “у меня нет сдачи” – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности“, – отметили эксперты.

В чем еще не правы супермаркеты?

Есть еще целый ряд моментов, где правым остается покупатель, хотя супермаркеты хотят все повернуть наоборот.

Например, знали ли вы, что не обязательно оставлять вещи в камерах хранения. Вы имеете полное право носить их с собой по залу, и никто вам ничего не может возразить. А если вы все-таки воспользовались камерой, то за ваши вещи отвечает супермаркет. Хотя они говорят, что наоборот. Однако по закону, если случилась кража из камер хранения, то случилась она на территории супермаркета и они ответственны.

Также, охрана супермаркета не вправе заставлять вас оплачивать поврежденный вами товар. Конечно, ситуации бывают разные, и если вы намеренно устроили погром, то это уже считается хулиганством и за это предусмотрена ответственность. Если же нечаянно зацепили какую-нибудь банку и она разбилась, в этом вашей вины нет. Владелец магазина должен позаботиться о надлежащем и надежном хранении товара.