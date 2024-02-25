В Украине появится новая купюра: как она будет выглядеть

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту. Она посвящена единству демократического мира перед лицом российской агрессии. Номинал купюры – 50 гривен. Она будет законным платежным средством, то есть ею можно будет расплатиться в магазине. Об этом сообщили в НБУ. А еще, там отметили, что банкнота необычная – у нее вертикальный дизайн.

Что известно о новой банкноте

Памятная банкнота “Единство спасет мир” номиналом 50 гривен ввели в обращение 23 февраля 2024 года. Она имеет серию ЕС с номерами 0000001-0300000 и подпись главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Тираж купюры ограничен. Всего будет выпущено 300 000 банкнот в сувенирной упаковке.

Однако в продажу новые 50 гривен еще не поступили. Реализация памятных банкнот в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 7 марта 2024 года.

Кроме того, банкнота будет реализовываться банками дистрибьюторами по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Ими являются:

Укргазбанк;;

Радабанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк.

Дата старта продаж в этих банках пока неизвестна. Узнать о дате старта продаж можно на официальных сайтах банков.

Как выглядят новые 50 гривен

На лицевой стороне новой купюры по центру размещена художественная композиция, которая отображает стилизованное очертание Украины, ассоциирующимся с сердцем к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, которая смотрит на Запад.

Внизу изображена планета Земля. На ее фоне стилизованное изображение Европы. От стран, которые поддерживают Украину отходят сосуды-маршруты.

В верхней части изображен сквозной элемент – стилизованный шеврон ВСУ, а также:

надпись “Украина”;

изображение малого Государственного герба Украины

стилизованная композиция из заполненных и контурных квадратов;

полупрозрачные суммы, наполненные очертаниями логотипа Нацбанка.

Основное изображение обратной стороны – символическая композиция из сжатых рук, которая символизирует сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство. Она размещена на фоне стилизованного трезубца – символа украинского государства.