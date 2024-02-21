Не лечит, а калечит: этот коварный препарат есть в аптечке каждого украинца

Пенсионеры часто пополняют свою аптечку лекарственными средствами “на всякий случай”. Большинство таких лекарств покупаются без назначения врача, а по советам соседей или под влиянием рекламы. Медики бьют тревогу, ведь пенсионеры и не только, часто принимают определенные препараты, и сами того не осознавая, наносят вред здоровью.

О каком лекарственном препарате идет речь

Один из таких препаратов – капли или таблетки под названием Корвалол. За них бабушки и дедушки хватаются при малейшей боли в области сердца. Однако этот препарат не влияет на работу сердечно-сосудистой системы и не снижает давление. Оно относится к успокоительным. Спросите в чем проблема? Обратимся к составу корвалола.

В составе популярного средства Корвалол содержится фенобарбитал и масло мяты. Мята здесь играет роль ароматизатора, чтобы капли казались лекарственным средством растительного происхождения.

Вернемся к фенобарбиталу. Это вещество представляет собой противоэпилептический препарат. Его иногда назначают при эпилепсии и лишь по строгому назначению врача, ведь он:

оказывает токсическое воздействие на сердце;

может вызвать зависимость;

ухудшает память при регулярном употреблении;

может привести к депрессии, если используется часто.

То есть, если постоянно и бесконтрольно употреблять корвалол, как это делают некоторые пенсионеры, то это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Поэтому позаботьтесь, чтобы в аптечке ваших пенсионеров не было этого препарата. Лучше обратитесь к врачу, чтобы тот подобрал хороший препарат для улучшения состояния при боли в области сердца. К тому же если сердце беспокоит регулярно, лучше пройти обследование. Обычная электрокардиограмма поможет установить диагноз и назначить безопасные препараты, даже если это успокоительные. Поэтому стоит внимательнее относиться к содержимому аптечки и не принимать одних лекарств без назначения специалиста.