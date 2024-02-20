Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которым будет невероятно везти весь март

Весна – прекрасное время года, а для нескольких знаков Зодиака она станет просто невероятной. Точнее, март, который с первого до последнего дня будет полон приятных новостей и неожиданных сюрпризов. Кому готовиться к тотальной белой полосе?

Овен

Наконец-то вы почувствуете покой и сможете расслабиться. Последние несколько недель, а то и месяцев вы непрерывно работали. Вся эта многозадачность изрядно отразилась на общем самочувствии. Чувство тревоги и напряжения преследовало вас. Этот сложный период истек. В марте вы начнете пожинать плоды своего труда. Вероятно, даже сможете взять небольшой отпуск. В общем, астрологи обещают, что этот месяц станет для вас периодом бесконечных положительных эмоций.

Лев

Транзиты звезд и планет будут способствовать тому, что вам будет невероятно везти во всех начинаниях. Астрологи советуют наконец-то начать делать то, что вы долго откладывали. Возможно, это открытие бизнеса, а может просто поход в спортзал. Все за что вы возьметесь не только удастся, но и доставит вам массу удовольствия. Также в конце месяца ожидайте приятных известий на работе: повышение, премия или еще какие-нибудь бонусы.

Стрелец

В марте Сатурн будет в транзите в знаке Рыб. Это значит, что Стрельцам будет очень везти. Самое время купить лотерейный билет – и астрологи здесь совсем не шутят. В общей сложности месяц будет трансформационным. Вы сможете кардинально изменить свою жизнь к лучшему, поменять работу или, например, совсем перейти в другую сферу деятельности. Также хорошие изменения подстерегают вас и в личной жизни.

Козерог

Март без преувеличений станет самым удачным месяцем этого года. Астрологи объясняют это тем, что Плутон наконец-то выходит из вашего знака. Вы почувствуете легкость и вдохновение к разным действиям. Наконец снова захотите создавать что-то новое, будете иметь множество идей и мотивации их реализовывать. В профессиональной деятельности получите искреннее вознаграждение за проделанную работу.

Водолей

Астрологи утверждают, что в марте Венера войдет в знак Водолея, а Сатурн перейдет в знак Рыб. Именно это и поспособствует ряду положительных изменений для Водолеев. Перед вами откроются возможности и горизонты. Вы сможете по полной использовать свой потенциал и получить из этого хорошее вознаграждение.