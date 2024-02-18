Украинцы в восторге: “Укрзалізниця” запускает новый важный маршрут 

На днях “Укрзалізниця” сообщила о запуске нового поезда между Харьковом и Днепром. В первый рейс он отправится второго марта из Харькова и третьего марта – из Днепра.

Детали

В “Укрзалізниця” отмечают, что новый поезд получил номер 296/296. Он будет “ночной альтернативой” путешествия между двумя крупными городами востока нашей страны.

В сообщении отмечают, что поезд соединит Харьков и Днепр. Более эффективное использование

Расписание движения поездов

Поезд начнет курсировать в марте. В первый рейс он отправится:

второго марта – из Харькова;

третьего марта – из Днепра.

Отправляться он будет из Харькова по четным числам в 23:40. Прибывать он будет в Днепр – в 5:05 утра на следующий день.

В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Прибывать в Харьков будет в 5:05 следующего дня.

Остановку предусмотрены на нескольких станциях. А именно:

Мерефа;

Лихачево;

Лозовая;

Павлоград;

Синельникова 2.

Сколько будут стоить билеты

На рейс второго марта из Харькова в Днепр билеты продают в люкс купе и плацкарт. Стоят они:

люкс – 1220,11 гривны;

купе – 511,64 гривны;

плацкарт – 159,97 гривны.

На рейс 3 марта из Днепра в Харьков билеты тоже продают в люкс, купе и плацкарт. Одна цены на немного отличаются, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому цены будут такими:

в люкс – 1 333,11 гривны;

в купе – 366, 08 гривень;

в плацкарт – 167,97 гривны.

Где купить билеты

Билеты на поезд сейчас доступны в приложении “Укрзалізниця”. Кроме того, их можно купить в:

чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах ЖД-вокзалов.

Отметим, ранее “Укрзалізниця” также назначили дополнительный поезд из Харькова в Ворохту первый рейс туда отправится уже 23 февраля из Харькова. Из Ворохты первый рейс будет идти 24 февраля.