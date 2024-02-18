Украинцы в восторге: “Укрзалізниця” запускает новый важный маршрут
На днях “Укрзалізниця” сообщила о запуске нового поезда между Харьковом и Днепром. В первый рейс он отправится второго марта из Харькова и третьего марта – из Днепра.
Детали
В “Укрзалізниця” отмечают, что новый поезд получил номер 296/296. Он будет “ночной альтернативой” путешествия между двумя крупными городами востока нашей страны.
В сообщении отмечают, что поезд соединит Харьков и Днепр. Более эффективное использование
Расписание движения поездов
Поезд начнет курсировать в марте. В первый рейс он отправится:
- второго марта – из Харькова;
- третьего марта – из Днепра.
Отправляться он будет из Харькова по четным числам в 23:40. Прибывать он будет в Днепр – в 5:05 утра на следующий день.
В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Прибывать в Харьков будет в 5:05 следующего дня.
Остановку предусмотрены на нескольких станциях. А именно:
- Мерефа;
- Лихачево;
- Лозовая;
- Павлоград;
- Синельникова 2.
Сколько будут стоить билеты
На рейс второго марта из Харькова в Днепр билеты продают в люкс купе и плацкарт. Стоят они:
- люкс – 1220,11 гривны;
- купе – 511,64 гривны;
- плацкарт – 159,97 гривны.
На рейс 3 марта из Днепра в Харьков билеты тоже продают в люкс, купе и плацкарт. Одна цены на немного отличаются, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому цены будут такими:
- в люкс – 1 333,11 гривны;
- в купе – 366, 08 гривень;
- в плацкарт – 167,97 гривны.
Где купить билеты
Билеты на поезд сейчас доступны в приложении “Укрзалізниця”. Кроме того, их можно купить в:
- чат-ботах;
- на сайте компании;
- в кассах ЖД-вокзалов.
Отметим, ранее “Укрзалізниця” также назначили дополнительный поезд из Харькова в Ворохту первый рейс туда отправится уже 23 февраля из Харькова. Из Ворохты первый рейс будет идти 24 февраля.
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