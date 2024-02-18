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Украинцы в восторге: “Укрзалізниця” запускает новый важный маршрут 

19.02.2024

На днях “Укрзалізниця” сообщила о запуске нового поезда между Харьковом и Днепром. В первый рейс он отправится второго марта из Харькова и третьего марта – из Днепра. 

Детали

В “Укрзалізниця” отмечают, что новый поезд получил номер 296/296. Он будет “ночной альтернативой” путешествия между двумя крупными городами востока нашей страны. 

В сообщении отмечают, что поезд соединит Харьков и Днепр. Более эффективное использование 

Расписание движения поездов

Поезд начнет курсировать в марте. В первый рейс он отправится:

  • второго марта – из Харькова;
  • третьего марта – из Днепра.

Отправляться он будет из Харькова по четным числам в 23:40. Прибывать он будет в Днепр – в 5:05 утра на следующий день. 

В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Прибывать в Харьков будет в 5:05 следующего дня. 

Остановку предусмотрены на нескольких станциях. А именно:

  • Мерефа;
  • Лихачево;
  • Лозовая;
  • Павлоград;
  • Синельникова 2. 

Сколько будут стоить билеты

На рейс второго марта из Харькова в Днепр билеты продают в люкс купе и плацкарт. Стоят они:

  • люкс – 1220,11 гривны;
  • купе – 511,64 гривны;
  • плацкарт – 159,97 гривны. 

На рейс 3 марта из Днепра в Харьков билеты тоже продают в люкс, купе и плацкарт. Одна цены на немного отличаются, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому цены будут такими:

  • в люкс – 1 333,11 гривны;
  • в купе – 366, 08 гривень;
  • в плацкарт – 167,97 гривны. 

Где купить билеты

Билеты на поезд сейчас доступны в приложении “Укрзалізниця”. Кроме того, их можно купить в:

  • чат-ботах;
  • на сайте компании;
  • в кассах ЖД-вокзалов.

Отметим, ранее “Укрзалізниця” также назначили дополнительный поезд из Харькова в Ворохту первый рейс туда отправится уже 23 февраля из Харькова. Из Ворохты первый рейс будет идти 24 февраля.

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19.02.2024
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