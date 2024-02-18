Українці в захваті: Укрзалізниця запускає новий важливий маршрут 

Днями “Укрзалізниця” повідомила про запуск нового поїзда між Харковом та Дніпром. В перший рейс він вирушить другого березня з Харкова та третього березня — з Дніпра.

Деталі

В “Укрзалізниці” зазначають, що новий поїзд отримав номер 296/296. Він буде “нічною альтернативою” подорожі між двома великими містами сходу нашої країни.

В повідомленні наголошують, що поїзд з’єднає Харків та Дніпро. Більш ефективне використання рухомого складу дозволить розширить маршрутну мережу та пропонує пасажирами більше варіантів подорожей по Україні.

Розклад руху поїздів

Поїзд почне курсувати в березні. В перший рейс він вирушить:

другого березня — з Харкова;

третього березня — з Дніпра.

Вирушатиме він з Харкова за парними числами о 23:40. Прибуватиме він в Дніпро — о 5:05 ранку на наступний день.

У зворотному напрямку із Дніпра поїзд буде вирушатиме по непарних числах теж о 23:40. Прибуватиме в Харків о 5:05 наступного дня.

Зупинку передбачені на кількох станціях. А саме:

Мерефа;

Лихачево;

Лозова;

Павлоград;

Синельникова 2.

Скільки коштуватимуть квитки

На рейс другого березня з Харкова в Дніпро квитки продають в люкс купе та плацкарт. Коштують вони:

люкс — 1220,11 гривні;

купе — 511,64 гривні;

плацкарт — 159,97 гривні.

На рейс 3 березня з Дніпра в Харків квитки теж продають в люкс, купе та плацкарт. Одна ціни на трохи відрізняються, причому як в більше, так і в меншу сторону. Тож ціни будуть такими:

в люкс — 1 333,11 гривні;

в купе — 366, 08 гривень;

в плацкарт — 167,97 гривні.

Де купити квитки

Квитки на поїзду зараз доступні в додатку “Укрзалізниці”. Крім того, їх можна купити в:

чат-ботах;

на сайті компанії;

в касах ЖД-вокзалів.

Зазначимо, раніше “Укрзалізниця” також призначили додатковий поїзд з Харкова в Ворохту перший рейс туди вирушить вже 23 лютого з Харкова. З Ворохти перший рейс йтиме 24 лютого.