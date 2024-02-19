Українським сім’ям виплачуватимуть по 500 гривень щомісяця: допомогу нададуть незалежно від доходу

Деякі українські родини будуть отримувати по 500 гривень щомісяця.

Деяким українським родинам почнуть виплачувати по 500 гривень у вигляді компенсації за комунальні послуги. При цьому виплати будуть залежати від рівня доходів родини, її майнового стану та спожитих комунальних послуг. Про це повідомили в пресслужбі Чернігівської міської ради.

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Грошову допомогу зможуть отримувати не всі родини, а лише окремі сім’ї, які проживають у місті. Кошти будуть отримувати сім’ї, у яких:

є загиблі захисники України;

померлі захисники України;

члени родини військовослужбовців, які зникли безвісти в Афганістані.

Зазначимо, що чинне законодавство і так передбачає знижку на комунальні послуги у розмірі 50% для родин загиблих військовослужбовців. Однак саме в Чернігові вирішили зробити додаткову допомогу для такої категорії родин жителів Чернігівщини. Таким чином, відтепер ці родини будуть отримувати по 500 гривень на місяць додатково як компенсацію на сплату комунальних послуг.

Чим це регламентовано

В Чернігівській міській раді інформують що відповідно до статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” для членів сімей загиблих захисників та захисниць передбачено пільги на оплату газу, електроенергії, опалення, квартплати та на інші комунальні послуги у розмірі 50%. А з 2024 року родини захисників України будуть додатково отримувати по 500 гривень з міського бюджету.

Зазначимо, що крім компенсації за комуналку, особи, які мобілізовані в лави Збройних сил України отримають одноразову грошову допомогу в вигляді двадцяти тисяч гривень. Виплати надаватимуть всім новобранцям з бюджету міста.

Зазначимо, що в Україні тарифи на комуналку зростають. Вже цієї весни може зрости вартість електроенергії. Водночас вартість блакитного палива та тепла залишається незмінною. Однак вже найближчим часом мораторій на підвищення цін можуть скасувати.