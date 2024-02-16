Украинцы теряют право на свои квартиры: все из-за непрочитанного договора

В Украине всегда действовали и будут действовать разные мошеннические схемы. Однако одно дело, когда в результате аферы мошенники воруют деньги с банковских карточек и совсем другое дело, когда забирают целые квартиры и дома. А такие случаи уже начали случаться и это, к сожалению, далеко не редкость. Остаться без дома могут украинцы, взявшие кредит под залог жилья в непроверенной финансовой организации. Таких, к сожалению, существует немало. Они предлагают очень выгодные условия, но в действительности не показывают клиентам полный договор. Как следствие, условия получаются такие, что люди просто не в состоянии вернуть кредит, даже если бы того хотели.

Подробнее об этой схеме

Существует большое количество компаний, работающих так нечестно. Их сайты можно легко найти в Интернете и обычно там пишет, что они выдают кредит под 18% годовых и вдобавок квартира или дом идут, как залог. После ряда ситуаций, когда люди просто не могли закрыть кредит, потому что он увеличивался в геометрической прогрессии, Национальный банк Украины потребовал у компаний обнародовать реальный годовой процент. Оказалось, что по реальным условиям договора людям нужно отдавать кредит под 400% годовых.

Также по требованию НБУ, одна из таких компаний, а именно “Гелекс Финанс” обнародовала весь договор, в котором есть пункт, что если лицо вовремя не возвращает средства, то у него забирают жилье.

В судебных реестрах есть куча дел, где клиенты таких банков пытаются с ними судиться и обжаловать условия договора. В частности, дело мужчины из Львова, который брал в кредит 120 000 гривен, а уже через несколько месяцев был должен 207 000 гривен. В Киеве подобным путем финучреждение забрало у клиента квартиру площадью 45м2 за то, что он не вовремя выплачивал кредит. Его дело тоже находится в суде.

Эксперты отмечают, что прежде чем брать кредит не в государственном или каком-либо другом, но известном банке, нужно детально изучить информацию о финучреждении, с которым вы планируете связаться. Читайте форумы, ищите информацию о реальных процентных ставках в специальных реестрах, а еще очень внимательно читайте договор, прежде чем его подписывать.