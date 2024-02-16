Плати или воюй: возможная цена бронирования от мобилизации оказалась не очень высокой

Александр Борняков рассказал о новой концепции бронирования военнообязанных за 6-7 000 гривен в месяц человека освободят от призыва. Предложение действует для резидентов Дія City.

Детали

Кабмин рассматривает новую концепцию бронирования, которая будет зависеть от уплаты налогов. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ Александр Борняков.

По его словам, эта инициатива пока не работает по его словам, пока вообще неизвестно, когда Кабмин ее рассмотрит. Сейчас готовят изменения по отчетности, чтобы она будет ежемесячной. Готовится специальная система для считывания информации о бронировании на таких условиях.

Борняков утверждает следующее:

концепция платного бронирования пока прорабатывается в министерстве;

бронирование работников будет возможно при условии уплаты 6-7 000 гривен налога;

для резидентов Дія City сумма может быть больше.

Также отмечается, что продолжается дискуссия о бронировании гиг-контракторов, но решение Министерство обороны пока не изменилось.

Отмечается, что в Минцифры настаивали на этом, но в министерстве обороны своя позиция по этому поводу. Они не видят специальности гиг-контракторов в отличие от штатных работников, потому что их трудно отслеживать, кого именно бронировать. При этом, если человек работает на гиг-контракте и он завершается, то он сможет написать заявление и работать в штате.

Что известно о бронировании работников

Пока новая инициатива не согласована, действуют старые правила бронирования. Таким образом, сейчас бронированию подлежат только штатные специалисты, то есть те, кто оформлен в соответствии со всеми требованиями Кодекса законов о труде. Инициативы по бронированию ФЛП и гиг-контракторов пока не получили поддержку от Министерства обороны и Генерального штаба Украины.

Отметим, по состоянию на конец января в Украине забронировано три с половиной тысячи ИТ специалистов через Минцифры. Из них около полутора тысяч повторно. Вопрос увеличения квоты на бронирование пока не поднимают.