По 500, 1000 и более гривен получат украинцы в результате масштабного перерасчета пенсий: как узнать свою надбавку?

Первого марта в Украине состоится индексация. В ее рамках пенсию перечислят всем пенсионерам. Правда размер доплат у каждого будет разный. Кто-то получает 500 гривен надбавки, кто-то 1000 и даже больше. Будут и такие, кто получает минимальную прибавку, сумму которой пока не озвучивают. Как все будут рассчитывать, и можно ли заранее узнать, какая примерно доплата будет именно у вас? Рассказываем.

Индексацию производят с применением сложной формулы

Точно рассчитать свою доплату очень сложно, ведь, во-первых, еще никто не знает, на какой процент проиндексируют выплаты. Предварительно эксперты заявляют, что это будет 13%. Также для расчета берут количество стажа, а еще размер чистой пенсии без разных надбавок.

Так что если индексация будет происходить действительно в пределах 13%, то доплату в размере 500 гривен получат те, у кого расчетная пенсия составляет 3847 гривен. Имеющие примерно 7200 гривен пенсии получат надбавку в размере 900-1000 гривен.

От 100 до 299 гривен может составлять минимальная сумма, на которую вырастет пенсия даже если после ее индексации лицу не получается подобная доплата.

Те, кто получают пенсию размером от 5000 до 6500 гривен, могут рассчитывать на прибавку примерно 600-800 гривен.

Однако точные суммы все узнают уже в марте, когда пенсия вместе с прибавкой поступит на счета пенсионеров.

Следующее повышение произойдет еще в апреле

В апреле вырастет минимальная зарплата (до 8000 гривен), а также прожиточный минимум. Как следствие, вырастет и минимальная гарантированная пенсия для тех лиц, которые в этом году имеют право выходить на заслуженный отдых. Речь о тех, кто достиг 60 лет и имеет при этом 31 год стажа. Какой при этом у них будет пенсия, пока тоже точно не известно. Цифры варьируются от 2600 до 2800 гривен.