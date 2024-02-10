Есть ли вы в базе розыска ТЦК: пошаговая инструкция от юриста 

В некоторых ситуациях военнообязанный может попасть в базы розыска ТЦК. Иногда работники военкоматов или полиции спекулируют на этом и убеждают граждан, что они уже находятся в розыске. Об этом рассказала адвокат Кристина Очкур.

Как проверить, разыскивает ли вас ТЦК

Сейчас многие мужчины говорят о том, что их внесли в базу розыска ТЦК. Об этом им якобы сообщает участковый или сами представители военкоматов. Юрист объяснила, когда и как заполняют эту базу данных. Ведь по ее словам даже война не является поводом для манипуляции чувствами и психологического давления на граждан. Такие действия со стороны государства недопустимы.

Очкур объяснила, что понятие розыска применяют только для тех людей, которые совершили уголовное преступление. Имеется в виду нарушение правил воинского учета – это 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть это не уголовное преступление.

Уголовное производство могут открыть только при нарушении статьи 335 или 337 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи предусмотрены за уклонение от мобилизации.

По словам адвоката:

военнообязанный будет считаться подозреваемым только при уклонении от мобилизации, например, неприбытии на сборный пункт после прохождения ВВК;

в розыск объявить человека можно только по решению суда или постановлению следователя или прокурора.

Юрист отметила, что проверить этот момент можно на сервисе МВД. Там же можно узнать об основаниях для розыска, если лицо в нем находится и какой именно орган его разыскивает.

Какие доказательства пребыванию в розыске должны предоставить военнообязанному

По словам юриста, если участковый утверждает, что военнообязанного внесли в базу розыска, то нужно:

спросить у него о номере уголовного производства;

попросить ссылку на постановление о розыске лица.

А вот если вам подсунули повестку в дверь, а потом рассказывают, что вы в розыске, то это не страшно. А вот если вы прошли ВВК и получили мобилизационную командировку на отправку, но лицо не появилось, то это действительно основание для внесения в базу розыска.