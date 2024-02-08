Драма, неудачи и сплошные проблемы: появился неутешительный гороскоп для трех знаков Зодиака

С 6 по 11 февраля в жизни нескольких знаков Зодиака случится настоящая черная полоса. Не будет везти во всем, причем моментами у вас реально будут опускаться руки. К этому приведут такие явления, как транзит Марса и Нептуна, Луна в квадрате с Ураном и Полнолуние в Водолее. На ком все это отразится хуже всего?

Овен

Первыми под раздачу попадут Овны. Астрологи советуют им приструнить свой вспыльчивый характер и не вступать в споры, особенно на работе. Также это очень плохой период для того, чтобы брать на себя ответственные задачи. На работе могут случиться неприятные ситуации, из-за которых вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Чем больше вы будете показывать свои реакции и вступать в конфликты, тем хуже сделаете самому себе. Просто промолчите, запаситесь терпением, затаитесь и переждите этот непростой период.

Рак

У вас есть ощущение, что скоро должно произойти что-то невероятное, грандиозное. Что-то такое, что изменит вашу жизнь на 180 градусов. Однако астрологи советуют не делать ничего ради этих изменений. Доверьтесь судьбе и просто наблюдайте. Ваши действия должны быть очень осторожны, ведь один неверный шаг и вы можете потерять очень много. Также, многие Раки эти дни будут испытывать угнетение и какую-то тоску. Все это пройдет, как только вы перестанете постоянно думать о событиях, на ход которых никак не можете повлиять.

Козерог

Вы вступаете в драматический и депрессивный период. Вам будет казаться, что все, что могло хорошего с вами случиться, уже случилось. Вы будете многое анализировать почему сейчас все так, а не иначе. И как вы дошли до того, что имеете. Однако есть и хорошая новость. Путем самокопания и самоанализа вы найдете то направление, которое выведет вас из угнетенного состояния.