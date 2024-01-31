Государство будет выплачивать помощь беженцам, которые возвращаются домой из других стран

За границей находится несколько миллионов украинцев. И далеко не все они поехали туда из-за того, что их дом уничтожен или поврежден. Львиная доля украинцев выезжает из-за проблем с доходами и работой в Украине. Однако и заграницей чем дальше, тем становится сложнее, ведь страны постепенно уменьшают размер выплат, отменяют льготы на бесплатное жилье. В Кабинете Министров приняли Постановление согласно которому беженцам, которые возвращаются домой, будут выплачивать денежную помощь.

“Постановление было принято для того, чтобы семьи, оказавшиеся в риске бедности, могли активнее использовать помощь нуждающимся“, — заявили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Средства будут выплачивать не всем

Деньги будут выплачивать людям, не имеющим никаких источников дохода и находящимся в поиске работы, если имеют возможность трудоустроиться. Помощь будет выплачиваться шесть месяцев с возможностью продлить этот срок.

В первую очередь на эти средства могут рассчитывать семьи, находившиеся за границей более 90 дней, даже если в этих семьях есть трудоспособные лица, которые до этого не работали и не платили единого социального взноса.

Также рассчитывать на выплату могут лица со статусом ВПЛ, вернувшиеся из-за границы и, которые тоже в результате вынужденного переезда не имели возможности работать.

Размер помощи пока не разглашается, но, вероятно, это будет такая же сумма, которую сейчас получают переселенцы: 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

Дополнительные требования

Предварительно деньги будут приходить в течение шести месяцев, однако только первые два месяца те члены семьи, которые трудоспособны, могут ничего не делать. Через два месяца они должны либо устроиться на работу, либо как минимум зарегистрироваться в Центре занятости. В противном случае права на выплаты можно лишиться.