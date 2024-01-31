Держава виплачуватиме допомогу біженцям, які повертаються додому з інших країн

Закордоном перебуває кілька мільйонів українців. І далеко не всі вони поїхали туди через те, що їхня домівка знищена чи пошкоджена. Левова частка українців виїжджає через проблеми з доходами та роботою в Україні. Однак й закордоном чим далі, тим стає складніше, адже країни поступово зменшують розмір виплат, скасовують пільги на безкоштовне житло тощо. В Кабінеті Міністрів прийняли Постанову згідно з якою, біженцям, які повертаються додому будуть виплачувати грошову допомогу.

“Постанова була прийнята для того, щоб сім’ї, які опинилися в ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу для потребуючих”, – заявили у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кошти виплачуватимуть не всім

Гроші будуть виплачувати людям, які не мають жодних джерел доходу і перебувають у пошуку роботи, якщо мають можливість працевлаштуватися. Допомога виплачуватиметься шість місяців з можливістю продовжити цей термін.

В першу чергу на ці кошти можуть розраховувати родини, які перебували закордоном більше ніж 90 днів, навіть якщо в цих родинах є працездатні особи, які до цього не працювали й не сплачували єдиного соціального внеску.

Також розраховувати на виплату мають змогу особи зі статусом ВПО, які повернулися з-за кордону і теж в результаті вимушеного переїзду не мали змоги працювати.

Розмір допомоги поки не розголошується, але ймовірно це буде така ж сума, яку зараз отримують переселенці: 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на неповнолітніх і осіб з інвалідністю.

Додаткові вимоги

Попередньо гроші будуть приходити протягом шести місяців, однак лише перші два місяці ті члени родини, які є працездатними можуть нічого не робити. Через два місяці вони повинні або влаштуватися на роботу, або як мінімум зареєструватися у Центрі зайнятості. В протилежному випадку право на виплати можна втратити.