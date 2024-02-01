В Украине стремительно дорожают популярные овощи: названы причины

В Украине начали дорожать овощи. Речь идет как о сезонных продуктах, так и об импортных.

Рост цен связан с увеличением спроса и сокращение предложения импортных товаров и украинском рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Детали

Аналитики отмечают, что сейчас цена на импортные помидоры в Украине в среднем на 22% выше, чем была в конце января 2023 года. Основная причина подорожания тепличных томатов – стабильный рост спроса в условиях ограниченного предложения. При этом поставки этой продукции из Турции были нестабильными и в меньших объемах, чем планировалось.

По состоянию на 26 января импортные томаты из Турции продавали по 75-95 гривен за килограмм или от 1,99 до 2,52$ за килограмм.

Это в среднем на 20% дороже, чем еще в конце прошлой недели.

Учитывая сезонный фактор, томаты с местных комбинатов в продажу практически не поступали.

Эксперты добавляют, что сравнивать ситуацию на внутреннем рынке Украины с ситуацией в других странах мира, то только в Польше тепличные помидоры сейчас продают по более высоким ценам. В среднем они стоят там по 2,6$ за килограмм.

Какова ситуация с другими овощами

Также в Украине значительно растет цена на популярные овощи борщевого набора — капуста, свекла, морковь, лук. Причина в стабильно высоком спросе при ограниченном предложении. Дело в том, что фермеры, которые не имеют собственных хранилищ, уже давно реализовали овощи. А те, что имеют возможность сохранить овощи в надлежащих условиях, стараются придержать их как можно дольше, чтобы весной реализовать по максимально высоким ценам.

Такая ситуация не является особенной, это ежегодное явление типичное для Украины. Поэтому если вы хотите сэкономить, стоит делать запасы овощей еще с осени. Иначе придется переплачивать.