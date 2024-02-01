В Україні стрімко дорожчають популярні овочі: названо причини

В Україні почали дорожчати овочі. Мова йде як про сезонні продукти, так і про імпортні.

Зростання цін пов’язане зі збільшення попиту та скорочення пропозиції імпортних товарів та українському ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Деталі

Аналітики наголошують, що зараз ціна на імпортні помідори в Україні в середньому на 22% вища, ніж була наприкінці січня 2023 року. Основна причина подорожчання тепличних томатів — стабільне зростання попиту в умовах обмеженої пропозиції. При цьому поставки цієї продукції з Туреччини були нестабільними та в менших обсягах. ніж планувалося.

Станом на 26 січня імпортні томати з Туреччини продавали по 75-95 гривень за кілограм або від 1,99 до 2,52$ за кілограм.

Це в середньому на 20% дорожче, ніж ще наприкінці минулого тижня.

Зважаючи на сезонний фактор, томати з місцевих комбінатів у продаж практично не надходили.

Експерти додають, що порівнювати ситуацію на внутрішньому ринку України з ситуацією в інших країнах світу, то лише в Польщі тепличні помідори зараз продають за вищими цінами. В середньому вони коштують там по 2,6$ за кілограм.

Яка ситуація з іншими овочами

Також в Україні значно зростає ціна на популярні овочі борщового набору — капуста, буряк, морква, цибуля. Причина в стабільно високому попиті при обмеженій пропозиції. Річ у тім, що фермери, які не мають власних сховищ, вже давно реалізували овочі. А ті, що мають можливість зберегти овочі в належних умовах, стараються притримати їх якомога довше, щоб навесні реалізувати за максимально високими цінами.

Така ситуація не є особливою, це щорічне явище типове для України. Тож якщо ви хочете заощадити, варто робити запаси овочів ще з осені, коли їх ціна мінімальна. Інакше доведеться переплачувати.