Штраф до 100 000 гривень за лічильники: що потрібно зробити, щоб уникнути витрат

Українців вкотре попереджають, що будь-яке втручання в роботу приладів обліку може призвести до несправності приладу. Крім того, споживача-порушника притягнуть до відповідальності та змусять сплатити чималий штраф. Порушенням вважають навіть недопуск контролерів до лічильника, у разі його перевірки.

За що можна отримати штраф

Українців карають на будь-яке втручання в роботу лічильника, а саме:

відновлення постачання газу без відповідного дозволу;

самостійне підключення газового обладнання, без дозволу відповідних органів та постачальників;

пошкодження пломби лічильника під час самовільного втручання в його роботу.

Якою буде сума штрафу

Суми штрафів будуть чималими:

якщо споживач самовільно демонтував лічильник або втрутився в його роботу, що призвело до поломки, то доведеться сплатити штраф від 850 до 3 400 гривень;

якщо до лічильника не допустили контролерів, то доведеться сплатити штраф до 2 2250 гривень;

за пошкодження пломби можна отримати найсуворіший штраф у вигляді ста тисяч гривень.

Як бачите, самостійно втручатися в роботи приладів обліку не варто. У разі виникнення проблеми, потрібно зателефонувати до компанії, яка обслуговує газові мережі. Інакше слід готуватися до серйозного штрафу.

Якою буде вартість газу після завершення опалювального сезону

На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України в уряді пообіцяли не підвищувати тарифи на газ та тепло до кінця воєнного стану та ще півроку після його скасування. Тож залишається сподіватися, що тарифи справді не підвищуватимуть. Однак раніше звучали заяви, що вартість газу можуть переглянути, якщо на це будуть серйозні причини. Наразі проблем з блакитним паливом в Україні немає, адже сховища заповнені настільки, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону. Тож як мінімум до травня ціни на газ залишатимуться на тому ж рівні, що і зараз.