На сегодня в армии больше всего нужны молодые мужчины для службы в пехоте.

Детали

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой на службу могут призывать военнообязанных мужчин. Любого могут мобилизовать, если у гражданина нет отсрочки и он признан годным для службы. Отметим, что обязательной мобилизации женщин на сегодня нет.

Начальник службы по связи с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, кого будут мобилизовать уже в феврале и куда будут отправлять на службу.

Отметим, что на сегодня в Украине действуют обычные правила мобилизации. Так будет до тех пор, пока Верховная Рада Украины не поддержит новый законопроект. Депутаты анонсировали, что документ зарегистрирован в парламенте и рассмотрят его в первом чтении в начале февраля.

Порядок мобилизации в Украине

По словам Фитьо, мобилизация идет по плану. Призывать женщин не будут и пока не планируют. Призывают мужчин на службу, если у них нет отсрочки, а военно-врачебная комиссия признала мужчину годным или ограниченно годным.

Мобилизацию проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Руководители центров предоставляют полномочия определенным лицам сообщать мужчин о необходимости прибыть в военкомат (руководители на роботов, домовладельцы, руководители ОСМД, представители местного самоуправления).

Это происходит путем вручения повестки, от нее нельзя отказаться или обжаловать в суде.

Относительно граждан Украины, которые получили повестки и добровольно пришли в ТЦК, то их данные сверяют, проверяют наличие отсрочки и пригодность к службе в рядах Вооруженных сил Украины.

Если лицо определяют пригодным, то его отправляют в учебный центр. Там мобилизованный пройдет обучение, оно длится от одного месяца. Далее мужчин направляют в соответствующие воинские части. При этом украинцев призывают не ждать повестки, а идти в Территориальные центры комплектования самостоятельно или искать соответствующие вакансии, ведь так можно выбрать место прохождения службы.