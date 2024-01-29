Дешевле не найдете: Киевстар запускает льготный тариф за 50 грн в месяц

Один из самых популярных в Украине мобильных операторов – Киевстар порадовал украинцев запуском нового “льготного” тарифа. Платить придется всего 50 гривен в месяц. Об этом сообщили на официальной странице компании Киевстар в социальной сети Facebook.

Детали

Киевстар регулярно радует украинцев приятными бонусами и скидками. Недавно они отменили следующую плату по тарифу как компенсацию за отсутствие связи из-за кибератаки, которая вывела из строя все сервисы компании.

Сейчас же Киевстар предлагает подключить льготный тариф для “Домашнего интернета” – “Безлим LOVE UA”.

Этот акционный тариф доступен украинцам, которые впервые подключат “Домашний интернет” от “Киевстар”. Сумма абонемента составит всего 50 гривен в месяц. При этом предоставят безлимитный трафик и скорость 100 Мбит/сек.

Однако льготные условия будут действовать не всегда, а только шесть месяцев с момента подключения. В дальнейшем стоимость тарифа будет составлять 100 гривен. Согласитесь, это тоже очень недорого.

Как подключить льготный тариф

Активировать услугу очень просто, для этого:

убедитесь, что на вашем счету есть 100 гривен (это стартовый платеж);

с этой суммы будет снята месячная плата;

первые шесть месяцев плата за интернет составит всего 50 гривен (месяц подключения и еще пять месяцев).

Далее будет взиматься стандартная плата — 100 гривен в месяц.

А тем временем продолжается конкуренция между Lifecell и Vodafone. Они предлагают перейти к ним с сохранением номера. Лайфсел предлагает фиксированную стоимость тарифа до конца года – 160 гривен в месяц и полный безлимит на звонки и интернет. Водафон предлагает полный безлимит на звонки в сети, интернет и минуты на другие номера по стоимости 100 гривен в месяц. Фиксированная стоимость актуальна в течение шести месяцев, включая месяц перехода.

Как видите, сейчас множество выгодных предложений по очень приятным ценам.