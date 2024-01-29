Кассиры в магазинах отказываются принимать некоторые купюры: что происходит и как отстоять права

Под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах отказываются принимать те или иные купюры или вообще обслуживать украинцев. Если с вами случилась подобная ситуация – жалуйтесь администрации магазина. Такие действия кассира прямое нарушение законодательства Украины “О защите прав потребителей”

Детали

Эксперты “Защиты прав потребителей” отмечают:

кассиры должны иметь у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

в обязанности кассиров входит самостоятельное слежение за тем, что в кассе были нужные для сдачи деньги.

При этом подчеркивается, что требование от покупателя определенных банкнот – это перекладывание обязанностей. Покупатель не должен разменивать крупные суммы в другом месте.

Проблема “у меня нет сдачи” – не покупателя, а кассира. Если кассир уверяет обратное, то обращайтесь к руководству магазина.

Хитрости с акционными товарами

Также эксперты отмечают, что магазины и эксперты должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары, даже если те проданы по акции. Надписи же говорят об обратном. Ведь в торговых точках часто висит указатель, что акционные товары возврату не подлежат.

Отмечается, что в соответствии с законодательством “потребитель может обменять непродовольственные товары надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого приобрел этот товар”. Но только при условии, что товар не удовлетворил его по:

форме;

габаритам;

фасону;

цвету;

размеру;

по другим причинам, если товар не может использоваться по назначению.

Покупатели делают покупки, несмотря на надпись “Акционный товар обмену и возврату не подлежит”. Однако такая отметка нарушает нормы действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара ненадлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

Поэтому знайте свои права и отстаивайте их. Не бойтесь обращаться к администрации магазина или Госпродпотребслужбы.