Дракон буде жорстоким до п’ятьох знаків зодіаку: названо головних нещасливців 2024 року

Вже 10 лютого за китайським календарем наступає рік Дракона. Для деяких знаків Зодіаку цей міфічний звір чи істота буде дуже навіть добрим. А от деяких представників зодіакального кругу дуже навіть недолюблює. Астрологи попереджають п’ять знаків про низку проблем з якими їм доведеться стикатися впродовж усього року.

Собака

Згідно з китайським гороскопом Дракон та Собака — це два абсолютно несумісні знаки. В них немає ніяких спільних цінностей та точок зіткнення. Дракони авантюрні, нестримні, люблять ризикувати та мало чого бояться. Собаки з точністю до навпаки — спокійні та довго зважують кожен вчинок. Протягом року Собакам постійно доведеться робити складний вибір, і це завжди супроводжуватиметься сильним стресом.

Дракон

Парадокс, але люди, які вважають, що це прямо їхній рік сильно в ньому розчаруються. Все через те, що 2024 стане для них роком кардинальних змін і трансформацій. На жаль більшість з них будуть болючими у моральному плані. А деякі й не зовсім вдалими. Під кінець року ви можете відчувати себе як вижатий лимон.

Бик

Найбільше проблем матимуть люди, які народилися у 1973 році. Вони раз через раз стикатимуться з низкою проблем, перешкод та крахом мрій і сподівань. Не зважаючи на всі проблеми з якими ви стикнетесь — з них можна буде отримати й щось хороше. А саме — великий особистий розвиток. Звісно якщо ви проявите максимальну мудрість та проявите силу волі.

Коза

Нервозність, роздратування та багато інших схожих емоцій відчуватимуть Кози більшу частину року. Все це змушуватиме вас робити імпульсивні вчинки, які абсолютно нічим хорошим не закінчаться. Не чекайте великого прогресу у кар’єрі. Наразі ваше завдання не втратите те, чого ви вже досягли.

Кролик

Перша половина року пройде доволі спокійно та стабільно, а от всі “веселощі” розпочнуться ближче до осені. Проблеми накопичуватимуться, як сніжний ком. Вони переслідуватимуть вас в роботі та в особистому житті. Зрештою постійний стрес негативно вплине й на ваше самопочуття. Намагайтесь не концентруватись на поганому. Це лише невдалий період, який рано чи пізно завершиться.