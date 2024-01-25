Осталось 6 дней: в АТБ рекордно снизили цены на популярные товары

Торговая сеть АТБ резко снизила цены на множество популярных товаров и товаров премиум-сегмента.

Со скидкой от 20 до 40% можно приобрести икру, красную рыбу, креветки и мясо.

Цены на икру

На днях в АТБ на 40% дешевле продают икру лосося от ТМ “Norven” 80 граммов. Ранее баночка икры стоила 256 гривен, сейчас ее можно приобрести всего за 151,90 гривен.

Рекордно подешевела красная рыба

Купить сему от ТМ “Norven” слабосоленую филе-кусок со шкуркой, весом 210 гривен можно почти на 40% дешевле. Обычная цена достигала 280 гривен, а акционное предложение приятно удивляет – всего 173,5 гривны.

Цены на креветки

Хотите удивить семью ужином с морепродуктами? Обратите внимание на креветки неразобранные варено-мороженые в глазури. Они подешевели на треть. Речь идет о продукции от торговой марки “Своя линия”, размер 90/120. Упаковку 900 граммов сейчас можно купить всего за 175 гривен, когда полная цены без скидки достигает 250 гривен.

Конечно, после очистки у вас останется 200-300 граммов креветок, но этого хватит для вкусного ужина.

Цены на мясо

Если вы не фанат морепродуктов, то обратите внимание на акционную стоимость мяса.

на 20% дешевле можно купить наиболее популярный вид мяса – куриные бедра от торговой марки “Чебатурочка” Их продают всего по 99,99 гривны за килограмм, когда без скидки килограмм бедер будет стоить 126 гривен за килограмм.

на 19% подешевел куриный фарш от торговой марки “Глобино” – он подешевел с 88,90 гривен за полкилограмма до 71,50 гривны за полкилограмма.

буженина “Мясная лавка/Своя линия” Киевская свиная продается на 40% дешевле. Так, этот продукт можно купить всего за 86,90 за полкилограмма вместо 145 гривен за полкилограмма.

Также приятно удивляет цена на полукопченую колбасу от производителя “Мясная лавка/Своя линия” Губернская 420 граммов снизилась на 40%. До акции палка колбасы стоила 110 гривен, сейчас ее можно купить всего за 66 гривен.

Это предложение будет действовать шесть дней, но только до окончания товарных запасов.