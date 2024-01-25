Украинцам выплатят по 10 800 гривен: кто получит и как подать заявку

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и международная организация ACTED начинают новую программу по гуманитарной поддержке населения, пострадавшего от военных действий.

Что предусматривает мультисекторальная гуманитарная помощь

Секретариат Кабинета министров Украины зарегистрировал новый проект международной технической поддержки “Консорциум Реагирование: предоставление многоцелевой гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта населению в Украине (2023-2024)”.

Согласно сообщениям пресс-службы Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, этот проект нацелен на “усиление способности преодоления трудностей пострадавшим от военного конфликта лицам в Украине, в том числе путем предоставления доступа к мультисекторальной гуманитарной помощи”.

Проект финансирует правительство Соединенных Штатов Америки через Бюро гуманитарной помощи USAIS (BHA) и реализуется международной неправительственной организацией ACTED в Украине.

Проект распространяется на:

внутренних переселенцев;

лиц, пострадавших от военного конфликта;

лиц, проживающих на деоккупированных и прифронтовых территориях;

стабильных территориях Украины;

на неподконтрольных территориях.

В соответствии с проектом предусматривается предоставление таких видов помощи:

продовольственной помощи;

денежная помощь на восстановление жилья;

экономическое восстановление;

обеспечение водой;

обеспечение санитарными и гигиеническими средствами.

Также предусматривается предоставление многоцелевой денежной помощи. Она будет составлять 3 600 гривен на человека в месяц и будет выплачиваться одним платежом в размере 10 800 гривен для покрытия потребностей внутренних переселенцев на три месяца.

Проект продлится до конца этого года и будет действовать в таких регионах: Черновицкая область, Черниговская, Черкасская, Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Запорожская, Закарпатская, Житомирская.

Подать заявку смогут все лица, которые действительно нуждаются в этой помощи. В то же время правительство Украины также выплачивает по две тысячи гривен на взрослого и три тысячи на детей. Однако многие переселенцы в феврале уже не получат выплат, поскольку правительство установило определенные ограничения.