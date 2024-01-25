Українцям виплатять по 10 800 гривень: хто отримає та як подати заявку

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та міжнародна організація ACTED починають нову програму з гуманітарної підтримки населення, яке постраждало від воєнних дій.

Що передбачає мультисекторальна гуманітарна допомога

Секретаріат Кабінету міністрів України зареєстрував новий проєкт міжнародної технічної підтримки “Консорціум Реагування: надання багатоцільової гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту населенню в Україні (2023-2024)”.

Відповідно до повідомлень пресслужби Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій, цей проєкт націлений на “посилення здатності подолання труднощів постраждалим від воєнного конфлікту особам в України, в тому числі шляхом надання доступу до мультисекторальної гуманітарної допомоги”.

Проєкт фінансує уряд Сполучених Штатів Америки через Бюро гуманітарної допомоги USAIS (BHA) та реалізується міжнародною неурядовою організацією ACTED в Україні.

Проєкт розповсюджується на:

внутрішніх переселенців;

осіб, які постраждали від воєнного конфлікту;

осіб, які проживають на деокупованих та прифронтових територіях;

стабільних територіях України;

на непідконтрольних територіях.

Відповідно до проєкту передбачається надання таких видів допомоги:

продовольчої допомоги;

грошова допомога на відновлення житла;

економічне відновлення;

забезпечення водою;

забезпечення санітарними та гігієнічними засобами.

Також передбачається надання багатоцільової грошової допомоги. Вона складатиме 3 600 гривень на людину в місяць та виплачуватиметься одним платежем у розмірі 10 800 гривень для покриття потреб внутрішніх переселенців на три місяці.

Проєкт триватиме до кінця цього року та діятиме в таких регіонах: Чернівецька область, Чернігівська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Запорізька, Закарпатська, Житомирська.

Подати заявку зможуть всі особи, які справді потребують цієї допомоги. Водночас уряд України також виплачує по дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі на дітей. Однак багато переселенців в лютому вже не отримають виплат, оскільки уряд встановив певні обмеження.