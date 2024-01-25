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Українцям виплатять по 10 800 гривень: хто отримає та як подати заявку

26.01.2024

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та міжнародна організація ACTED починають нову програму з гуманітарної підтримки населення, яке постраждало від воєнних дій. 

Що передбачає мультисекторальна гуманітарна допомога

Секретаріат Кабінету міністрів України зареєстрував новий проєкт міжнародної технічної підтримки “Консорціум Реагування: надання багатоцільової гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту населенню в Україні (2023-2024)”. 

Відповідно до повідомлень пресслужби Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій, цей проєкт націлений на “посилення здатності подолання труднощів постраждалим від воєнного конфлікту особам в України, в тому числі шляхом надання доступу до мультисекторальної гуманітарної допомоги”. 

Проєкт фінансує уряд Сполучених Штатів Америки через Бюро гуманітарної допомоги USAIS (BHA) та реалізується міжнародною неурядовою організацією ACTED в Україні. 

Проєкт розповсюджується на:

  • внутрішніх переселенців; 
  • осіб, які постраждали від воєнного конфлікту;
  • осіб, які проживають на деокупованих та прифронтових територіях;
  • стабільних територіях України;
  • на непідконтрольних територіях. 

Відповідно до проєкту передбачається надання таких видів допомоги:

  • продовольчої допомоги;
  • грошова допомога на відновлення житла;
  • економічне відновлення;
  • забезпечення водою;
  • забезпечення санітарними та гігієнічними засобами. 

Також передбачається надання багатоцільової грошової допомоги. Вона складатиме 3 600 гривень на людину в місяць та виплачуватиметься одним платежем у розмірі 10 800 гривень для покриття потреб внутрішніх переселенців на три місяці. 

Проєкт триватиме до кінця цього року та діятиме в таких регіонах: Чернівецька область, Чернігівська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Запорізька, Закарпатська, Житомирська. 

Подати заявку зможуть всі особи, які справді потребують цієї допомоги. Водночас уряд України також виплачує по дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі на дітей. Однак багато переселенців в лютому вже не отримають виплат, оскільки уряд встановив певні обмеження. 

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26.01.2024
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